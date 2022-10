Emigratis, anticipazioni seconda puntata: chi sono gli ospiti

FOGGIA, 05/10/2022 – (controcopertina) L’ultimo programma di Pio e Amedeo, Emigratis-La resa dei conti, sarà divertente come la prima della settimana scorsa? Tra gag, siparietti e risate, che sicuramente non mancheranno, sarà interessante vedere cosa combineranno nella prossima puntata.

La seconda puntata di questa sera vedrà il duo comico foggiano “Bufalone” e ” Mexican” impegnati a navigare nelle città di Londra e Parigi. Tra gli ospiti della serata ci saranno:

Gianluigi Donnarumma

Sfera Ebbasta

Maxi Lopez

Antonio Conte

Dejan Kulusevski

Fausto Leali

Giovanni Pernice

Chef Nusret

Endless

Pierluigi Gollini

Pio e Amedeo hanno creato il concept per la trasmissione “Emigratis” di Italia 1 “Le iene”. I due cafoni cercano divertimento e pasti ovunque vadano, spesso all’estero. Vengono rappresentate situazioni in cui i due personaggi si trovano in imbarazzo ed esprimono volgarità e ignoranza. Il programma va in onda su Italia 1 dal 2016. “Emigratis” vain onda su Canale 5 dall’inizio dell’attuale stagione, anche se il programma era inizialmente previsto per la stagione precedente. (controcopertina)