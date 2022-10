FdI: concluso l’esecutivo, Meloni: “Nel governo ci metto la faccia”

FOGGIA, 05/10/2022 – (ansa) ‘In questo governo io ci metto la faccia. Voglio fare bene, il momento è importante, daremo il massimo dell’impegno’. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso dell’esecutivo di Fratelli d’Italia durato due ore e mezza.

Erano presenti, tra gli altri, Andrea Delmastro, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Tommaso Foti e i capigruppo parlamentari Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. L’esecutivo nazionale di FdI ha dato pieno mandato al presidente del partito, Giorgia Meloni, nel confronto con gli alleati di centrodestra per la formazione del nuovo governo.

Lo riferiscono fonti parlamentari di FdI, assicurando che nella riunione, in cui ci sono stati numerosi interventi, non sono stati fatti nomi di potenziali ministri, ma è stata effettuata un’analisi delle priorità per il Paese. Il problema non è scegliere ministri tecnici o politici: l’obiettivo è quello di avere una squadra formata da persone di alto profilo, all’altezza della situazione. Se in un dicastero l’alleanza di centrodestra non ha un esponente di livello adeguato non c’è alcun problema ad affidare a un tecnico quell’incarico. E’ il concetto ribadito dal Presidente di FdI, Giorgia Meloni.

“Se avremo l’incarico, sarà un governo politico perché eletto dal popolo e con una chiara impronta politica che e’ quella del centrodestra. E non verranno imposti nomi di personalità che non siano all’altezza né si procederà con il bilancino, proprio perché ci metto la faccia affinché sia un esecutivo di alto profilo”. Secondo quanto si apprende, è un passaggio dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ai dirigenti del suo partito nella riunione di oggi, in vista del prossimo governo. (ansa)