Foggia: Jessika Di Biase, la cantante neomelodica trans si sposa

FOGGIA, 05/10/2022 – Dopo anni di sofferenze e umiliazioni per Jessica Calabrice, nota come Jessika Di Biase, arriva la felicità. La cantante neomelodica trans si appresta infatti a sposare Angelo De Novellis il prossimo 8 ottobre a Foggia.

A raccontare la sua storia è Il Mattino, che riferisce come sin da piccola Jessika, nata in un corpo maschile, abbia sempre sentito, nell’animo, di essere donna. Da bambino gioca con le bambole e ama la musica: per questo ha studiato canto a Napoli e oggi quella passione è diventata la sua professione. Terzo di cinque figli, fa coming out a 16 anni con mamma Raffaella. In lei trova comprensione e sostegno da subito.

Diversa invece la reazione del papà, che non accetta la sua vera natura e lo caccia di casa. I genitori arrivano alla separazione, e per Jessika si apre un capitolo di vita molto doloroso. Si trova infatti a dormire nei vagoni dei treni e a lavarsi nei bagni delle stazioni. Con gli uomini le cose non vanno meglio. Sul proprio cammino incontra persone da cui riceve solo violenza e umiliazioni, fino a quando non incontra un’amica grazie alla quale si rialza. Inizia quindi il percorso di transizione e dopo pochi interventi realizza il sogno di sentirsi donna non solo interiormente, ma anche esteriormente. (ilfattoquotidiano)