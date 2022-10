Gino Lisa, l’esperienza di Fabio Porreca: “Un volo perfetto e comodo”

Foggia, 5 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la nota social diffusa da Fabio Porreca, ex presidente della Camera di Commercio di Foggia, riguardante la sua esperienza con il volo dal Gino Lisa targato Lumiwings:

Lumiwings Foggia-Milano Malpensa: un volo perfetto, super comodo.

Diario:

6.25 Uscito di casa

6.30 Caffè e cornetto al Saint Honoré

6.42 Arrivo aeroporto

6.44 Controllo sicurezza

6.48 Imbarco

7.15 Decollo, con 15 min. di ritardo (era programmato alle 7.00).

8.20 Atterraggio con 25 min. di anticipo (era programmato alle 8.45).

Note positive:

– Sedute larghe e comode (non ti senti un pollo da batteria come in Ryanair).

– Procedure di imbarco e sbarco comode e veloci (niente file, lunghi percorsi, parcheggi lontani).

– Parcheggio gratuito (prova a lasciare l’auto a Bari, ti tocca accendere un mutuo).

– Spazio in cabina abbondante e gratuito per bagaglio. Spazio in stiva gratuito. (Con le low cost a volte paghi più per il bagaglio che per il passeggero).

– Hostess gentili, bevande e snack gratuiti (non ti senti un pollo da spennare come in Ryanair).

Ci sono, però dei limiti da superare assolutamente, se si vuole aumentare il traffico e il coefficiente di riempimento:

– Tratte giornaliere dal Lunedì al Venerdì (andata alle 7.00 e ritorno alle 21.00). Oggi bisogna restare due notti a Milano e in molti, per questa ragione, sono costretti ancora a viaggiare da Bari Palese. Si sta perdendo molto traffico per questo. E non va bene!

– Campagna pubblicitaria sull’intero bacino d’utenza (Foggia, Bat, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza) e negli aeroporti di Bari e di Milano. La Lumiwings non é conosciuta né tantomeno lo é la sua operatività su Foggia. É necessario far conoscere al mercato la possibilità di volare da Foggia e i vantaggi che questo comporta (vedi sopra).

– Slot su Milano Linate anziché su Malpensa. Sarebbe molto più comodo sopratutto in vista dell’imminente apertura della metropolitana che collegherà Linate al centro di Milano.

Infine é stato forse azzardato per la compagnia partire con il Boeing 737-300 da 144 posti. Con aerei più piccoli da 100 posti (es. Bombardier CrJ-1000, Embraer 190) sarebbe stato più facile raggiungere un tasso di riempimento soddisfacente (almeno il 70%) e la conseguente sostenibilità della tratta.

Diffondiamo questa realtà, parliamone bene, usiamola.