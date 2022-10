Minore spaccia cocaina, hashish e marijuana nella Bat: pizzicato dai CC

TRINITAPOLI (BAT), 05/10/2022 – Un minore di Trinitapoli (Bt) è stato sorpreso mentre spacciava cocaina a un cliente: il baby pusher è stato sorpreso dai carabinieri con 26 dosi di sostanza stupefacente di vario tipo, già confezionata per la vendita al dettaglio, per complessivi 30 grammi.

Dopo alcune segnalazioni, i militari l’hanno notato mentre si aggirava tra le palazzine delle cosiddette Case Maledette, note per la fiorente attività di spaccio, con fare guardingo e diffidente. Colto in flagrante, aveva con sé cocaina, marijuana e hashish. Il giovane è stato sottoposto agli obblighi della permanenza in casa. (gazzettamezzogiorno)