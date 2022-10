Orta Nova, don Donato: in chiesa un cesto per deporre le armi

FOGGIA, 05/10/2022 – Partirà domenica 9 ottobre la singolare iniziativa del parroco della B.V.M. Addolorata di Orta Nova, don Donato Allegretti, per mettere fine alla catena di morte che sta insanguinando la città.

Durante la messa dei fanciulli, due cesti saranno collocati sotto l’altare maggiore. Don Donato inviterà poi genitori e figli, a deporre, lontano da occhi indiscreti, eventuali armi presenti in casa nel cesto vuoto. Nel secondo cesto ci saranno invece fiori freschi, da portar via in cambio di ogni coltello o pistola lasciata in chiesa. Ogni fiore è infatti facilmente deperibile, proprio come quella vita spezzata dal colpo di una pistola o dal fendente di una lama. «Vita dunque, in luogo della morte!». È questo, l’importante messaggio che don Donato vuole lanciare a tutta la gente di Orta Nova, dopo i due omicidi che hanno strappato al vita al 21enne Andrea Gaeta e a Gerardo Tammaro, il 55enne padre di Mirko reo confesso dell’omicidio del giovane. (ledicoladelsud)