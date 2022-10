Pnnr Foggia: bocciata la villa, promosso il campo d’atletica leggera

Statoquotidiano.it, 5 ottobre 2022. Il progetto di riqualificazione della villa comunale di Foggia, due milioni di euro con fondi Pnrr, non è stato ammesso al finanziamento. La notizia- rilanciata ieri dal commissario cittadino di Fdi che invocava, anche, elezioni a breve a marzo- è confermata da Stato Quotidiano. È stato invece ammesso il progetto di riqualificazione del Campo di atletica “Mondelli-Colella” e sarebbero già stati messi a gara un decina di altri progetti, derivanti dal piano, fra cui alcune piste ciclabili.

Da ricerca dati, il motivo della bocciatura per la villa dipenderebbe anche dal fatto che si è dato spazio a parchi storici con sbigliettamento, tipo Reggia di Caserta e, sebbene quello di Foggia abbia il suo glorioso passato con Oberty e la sua architettura, non ce l’ha fatta nella competizione.

Questo rende ancora più urgente la necessità di riportare la villa di Foggia a nuova vita sia nelle tante specie arboree scomparse, che ne facevano il “polmone verde” nel centro di Foggia- prima che negli stessi termini si parlasse dei Campi Diomedei, ancora lì a languire- ma anche nella manutenzione dei sentieri, nella pavimentazione bituminosa, nell’esigenza di vigilanza, visti anche gli episodi recenti di danneggiamento della famosa rotonda, nel tempietto da sorvegliare e nell’illuminazione da incrementare. Materia buona anche per la prossima amministrazione, magari trovando altri fondi.

Approvati, come dicevamo, i lavori di realizzazione di impianto indoor destinato all’atletica leggera e recupero dell’impianto outdoor esistente presso il Campo Scuola Coni “N. Mondelli L.Colella”, progettualità del Comune di Foggia per il recupero delle aree urbane, tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell’ambito del Pnrr. Circa l’outdoor esistente presso il campo stesso, gli interventi riguarderanno la demolizione, la ricostruzione e l’ampliamento.

L’ avviso pubblico era rivolto ai Comuni capoluogo di regione e di Provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti. Non sono mancate le denunce in questi anni sulle condizioni pessime del campo Mondelli-Colella, anche a causa delle radici degli alberi, con i segni di deterioramento per una delle piste considerate fra le migliori della Puglia.

Chi ambisce a rivestire il ruolo di sindaco, compreso e non nelle associazioni, comitati, civici alleati della politica, ha un’agenda, termine tanto di moda, di quello che vuol fare di Foggia, a parte la propaganda e come, con quali personalità e competenze, per esempio? Perché il commissariamento prima o poi finirà.