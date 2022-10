Puglia, prof picchiato in classe: identificati presunti responsabili

BARI, 05/10/2022 – Sono stati identificati i due uomini che avrebbero aggredito in classe un professore dell’istituto Maiorana di Bari, nel rione San Paolo, per ‘vendicare’ una nota che il docente aveva inflitto ad una studentessa.

Sull’accaduto indaga la Polizia. L’aggressione, secondo quanto confermano fonti investigative all’ANSA, sarebbe avvenuta durante l’orario di lezione, con il professore preso a schiaffi dalle due persone. Il docente, rientrato in Puglia dopo 16 anni di insegnamento nel nord Italia, ha riportato alcune lesioni. Stando alla denuncia presentata, l’aggressione sarebbe avvenuta alla terza ora di lezione, tutto sarebbe scaturito da una nota messa a una studentessa per essere entrata in ritardo a scuola e per aver disturbato più volte la lezione in corso. (ansa)