Un mattinatese nel team del Nobel per la medicina Svante Paabo

FOGGIA, 05/10/2022 – Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato esclusivamente allo svedese Svante Paabo, 67 anni, per le sue scoperte sul genoma degli ominidi. Nato il 20 aprile 1955 a Stoccolma, Paabo può essere considerato una sorta di archeologo del Dna.

Ha, infatti, aperto un nuovo campo di ricerca, la paleogenomica. Nel team di Paabo anche il mattinatese Cesare de Filippo che riempie di orgoglio tutta la comunità di Mattinata per questo importante riconoscimento. Vive a Lipsia, in Germania, dove è ricercatore all’istituto Planck per l’Antropologia Evoluzionistica ed ha firmato con il premio Nobel Paabo gli studi più importanti, dal genoma del Neanderthal alla scoperta dell’uomo di Denisova, e il suo contributo è citato nella motivazione scientifica del Nobel.

De Filippo è stato anche tra i premiati del “Mattinatese dell’ Anno 2022”, premio istituito dall’ Amministrazione Comunale di Mattinata nel 2021.E’ entusiasta de Filippo che ha dichiarato come in un certo senso se lo aspettavano anche se “gli studi di Svante sono così originali che non riuscivamo a immaginare in quale campo dei Nobel sarebbero ricaduti”. (mattinata.it)