Vicepresidenza del Consiglio, Valente: “Pessima pagina di democrazia”

Nulla contro Di Bari, ma la maggioranza, scegliendo di votare per la seconda volta un proprio componente, ha di fatto annullato il significato di una figura istituzionale (prima ancora che politica) di rappresentanza della pluralità di voci che compongono il Consiglio comunale.Durante la prima seduta di Consiglio, senza alcuna difficoltà, maggioranza e minoranza si erano accordate in maniera addirittura unanime per far sì che una giovane e (ancora oggi) inesperta Giovanna Titta potesse ricoprire il delicato ruolo di Presidente del Consiglio. Ci si aspettava, come sempre accaduto a Manfredonia e come prassi ormai consolidata in qualsiasi comune d’Italia, che per la vice presidenza si optasse per un componente della minoranza.