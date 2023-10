La straordinaria opportunità offerta dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ci ha consentito di concretizzare questo ambizioso progetto, il quale ha il potenziale per rivoluzionare il trasporto pubblico cittadino”, ha affermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, subito dopo l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica per la creazione di un “Sistema Brt-Bus Rapid Transit” finanziato con 160 milioni di euro provenienti dal PNRR.

Questo innovativo servizio di trasporto pubblico urbano coinvolgerà il cuore della città, le sedi universitarie dell’area centrale, il campus delle facoltà scientifiche, il Policlinico e alcuni importanti punti di interscambio, tra cui due dei tre parcheggi “Park&Ride” e la futura stazione ferroviaria “Executive”.

Il progetto, come specificato in un comunicato del Comune, prevede la creazione di quattro linee (Blu, Rossa, Verde e Lilla), tutte con corsie riservate e un sistema di semafori preferenziali che coprirà oltre il 70% del percorso. Queste linee saranno servite da autobus elettrici e saranno dotate di stazioni di ricarica rapida lungo il corridoio infrastrutturale.

La rete servita da questo nuovo sistema di trasporto si estenderà per circa 29,93 chilometri.

“Abbiamo confrontato la nostra visione con le principali capitali europee, partendo dal presupposto che Bari fosse pronta per una nuova era nel trasporto pubblico urbano, integrandola con le infrastrutture di trasporto extraurbane e puntando ad un impatto ambientale praticamente nullo”, ha aggiunto il sindaco Decaro.