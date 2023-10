Anziana uccisa con 17 coltellate, caccia al killer. Le ultime ore

La 78enne Pierina Paganelli di Rimini è stata tragicamente uccisa, presumibilmente con una coltellata.

Il suo corpo è stato scoperto mercoledì mattina dalla nuora, intorno alle 8.30, nelle scale del garage di un condominio in via del Ciclamino, sempre a Rimini.

Lo riporta rainews.it.

La sera precedente, la signora Paganelli aveva partecipato a un incontro di preghiera dei Testimoni di Geova e poi era presumibilmente tornata a casa.

Aveva parcheggiato l’auto nel garage, raggiungibile tramite una rampa in discesa, e stava per dirigersi verso le scale per prendere l’ascensore e raggiungere il suo appartamento al terzo piano. Purtroppo, nel buio del corridoio condominiale tra le scale e l’ascensore, l’attesa dell’assassino si è trasformata in una tragica realtà.

Gli inquirenti non possono escludere l’ipotesi di una violenza sessuale al momento, ma dovranno attendere l’autopsia per avere ulteriori dettagli. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci ed è stata affidata alla squadra mobile della Questura di Rimini. Attualmente, tutte le piste sono aperte, compresa la possibilità di un collegamento con l’incidente subito dal figlio della vittima solo qualche mese prima.

Il 7 maggio, Giuliano Saponi, 53 anni e figlio della signora Paganelli, era stato trovato in coma sul ciglio della strada non lontano da casa mentre si stava recando al lavoro in bicicletta alle 5 del mattino.

Inizialmente si era ipotizzato un incidente stradale, ma dopo alcuni mesi gli avvocati della famiglia, Monica e Marco Lunedei, avevano lanciato un appello per cercare testimoni, suggerendo che le lesioni riportate da Giuliano potessero essere compatibili con un’aggressione.

Pierina Paganelli aveva trascorso molto tempo al capezzale del figlio, e da qualche tempo era felice perché il 10 ottobre Giuliano avrebbe finalmente potuto tornare a casa dall’ospedale, essendo fuori pericolo.