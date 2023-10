Comunali Foggia, c’è il facsimile di scheda elettorale del 22-23 ottobre

Foggia, 5 ottbre 2023. Il voto per le comunali di Foggia si avvicina ed è disponibile dalla Prefettura il facsimile di scheda elettorale.

In foto è nella scala del grigio, la scheda è di colore blu per un Comune come quello di Foggia sopra i 15mila abitanti.

Si voterà domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 23 e lunedì 23 ottobre, dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco domenica 5 e lunedì 6 novembre.

Cinque i candidati sindaci. Due liste a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Mainiero, due per Antonio De Sabato, quattro per Nunzio Angiola, cinque per Raffaele Di Mauro, 10 per Maria Aida Episcopo. Sono in tutto 23 liste per oltre 700 candidati.