CSM: “A Montecitorio per il rilancio della nostra San Marco”

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – La Confederazione San Marco in visita a Montecitorio assieme al’On. Giandiego Gatta per portare istanze e proposte , ma anche per fare il punto sulle principali criticità della Città .

Una delegazione della Confederazione San Marco guidata dal Presidente Luigi Mossuto ,dal Consigliere comunale Antonio Turco, dalla Coordinatrice Celeste Solimando , dalla Responsabile alle Politiche Sociali Carla Cera e dal Responsabile Terza età e tempo libero Nicola Masullo ha fatto visita a Montecitorio, il luogo della Democrazia .



Presente il parlamentare di Forza Italia Giandiego Gatta, che sposa a livello nazionale le politiche di centrodestra, oggi ci ha accolti a Montecitorio.

Segue una nota stampa della Confederazione:

Fare Politica nella nostra comunità é per noi motivo di orgoglio e di amore per la nostra terra. Siamo al lavoro per costruire un’alternativa politica in vista delle prossime amministrative. Abbiamo con lui analizzato e approfondimento le principali problematiche che riguardano la nostra Città e messo in campo una road map delle prossime iniziative politiche su San Marco.

Viva San San Marco

Viva la Democrazia

Viva la Confederazione SAN MARCO