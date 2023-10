Lecce, coppia fa sesso in centro storico: il video diventa virale

LECCE – Ieri sera l’ennesimo episodio di “degrado” in pieno centro storico a Lecce. La finestra di un ufficio del Palazzo della Borsa, in piena Piazza S. Oronzo, si è trasformata nel posto in cui consumare un atto sessuale in barba alla presenza di persone o eventuali telecamere.

Nel video, diventato virale sui social, si vedono questi due elementi che, incuranti delle persone che passavano, appoggiandosi sul bordo della finestra dell’appartamento al secondo piano del palazzo, hanno dato sfogo ai propri istinti sessuali come se nulla fosse. Un episodio che ha scatenato sdegno tra i cittadini e gli esercenti della zona. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, Lecce città allo sbando più totale, merita di tornare ad essere una città vivibile e sicura.