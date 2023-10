“Strisce blu” a Manfredonia, Valente: “Un flop a tutto tondo”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Era il 6 luglio 2022 quando il Sindaco Gianni Rotice, in pieno tumulto strisce blu, a nome dell’Amministrazione Comunale e in accordo con la società Publiparking, prendeva l’impegno di valutare gli incassi complessivi al 30 giugno 2023, ovvero ad un anno esatto dall’avvio dei parcheggi a pagamento, per prendere in considerazione eventuali modifiche al piano tariffario.

Oggi, ad oltre un anno dall’attivazione del servizio, ci troviamo a constatare con delusione che il Sindaco sembra aver dimenticato quanto promesso. Di fronte a questa amnesia istituzionale, ho ritenuto doveroso presentare un’interrogazione per ottenere chiarezza su un servizio che non ha mai smesso di generare malumore nella cittadinanza.

Le domande che porterò in Consiglio sono semplici, ma fondamentali: è stata effettuata la valutazione degli incassi entro il termine stabilito? Se sì, quali sono le considerazioni emerse? Si sta ipotizzando una revisione del piano tariffario, come promesso oltre un anno fa?

La realtà è innegabile: le strisce blu a Manfredonia rappresentano ancora un grattacapo per i cittadini. Il costo degli abbonamenti rimane eccessivamente alto, nonostante qualche ritocco iniziale, e anche gli incassi per la società concessionaria sono apparsi finora tutt’altro che rosei. Insomma, un flop a tutto tondo.

La città di Manfredonia merita un servizio di parcheggio adeguato e accessibile a tutti, in cui i residenti e i commercianti non siano penalizzati solo per fare cassa. Ma, soprattutto, merita rispetto e attenzione per le legittime preoccupazioni dei suoi cittadini”. Lo riporta in una nota Maria Teresa Valente, Capogruppo Consiliare CON Manfredonia.