Un uomo di 54 anni, residente in provincia di Matera e condannato a 24 anni di reclusione per concorso in omicidio, è stato scarcerato dal Magistrato di Sorveglianza. Il detenuto, che si trovava presso la Casa Circondariale di Palermo “Ucciardone”, sarà sottoposto a detenzione domiciliare presso una comunità di recupero situata in provincia di Napoli.

La decisione è stata presa dopo una valutazione delle condizioni dell’uomo e delle circostanze del suo percorso carcerario.

L’avvocato Michele Ciruolo ha curato la sua difesa, ottenendo il trasferimento del suo assistito in una struttura comunitaria dove proseguirà il suo percorso di riabilitazione sotto sorveglianza.

L’uomo, condannato per un grave reato, continuerà a scontare la sua pena in un regime meno rigido rispetto alla detenzione in carcere, ma comunque sotto stretto controllo da parte delle autorità. Il trasferimento in una comunità di recupero rappresenta un’opportunità per il 54enne di intraprendere un cammino di reinserimento sociale, pur rimanendo vincolato a rigorose misure restrittive.