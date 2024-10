Festival Internazionale di Chitarra “Città di Manfredonia”: Romolo Calandruccio e Dale Kavanagh incantano

Manfredonia // Notizie in piazza //

(A cura di Fabio La Forgia). Manfredonia. Il Festival Internazionale di Chitarra “Città di Manfredonia”, in corso dal 27 settembre fino al 6 ottobre, ha visto ieri protagonisti due artisti eccezionali: Romolo Calandruccio e la canadese Dale Kavanagh.

L’esibizione del maestro Calandruccio, che oltre ad essere un eccezionale chitarrista è anche un musicologo – chitarra d’oro per la ricerca musicologica ed eletto nel 2024 membro effettivo del Consortium Guitar Research of Cambridge – è stata un’occasione per raccontare retroscena storici e contestualizzare così i brani proposti.

Dale Kavanagh ha incantato tutti con il suo tocco leggero e preciso e con il suo suono forte e deciso. Ha proposto alcuni suoi arrangiamenti ed ha eseguito alcune sue composizioni.

Appuntamento a stasera col chitarrista turco Sinan Ersahin, alle ore 20:30 presso la chiesa di Santa Chiara.