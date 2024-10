In occasione della Giornata Mondiale dell’Insegnante, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto riconoscere l’importanza cruciale degli insegnanti nella formazione delle nuove generazioni.

Attraverso un messaggio pubblicato sul social network X, Valditara ha messo in luce il ruolo dell’insegnante non solo come esperto di conoscenza, ma anche come guida fondamentale nel percorso educativo dei giovani. Ha aperto il suo intervento affermando: “Oggi celebriamo in Italia e nel mondo la figura dell’insegnante, autentico professionista della conoscenza.” Questa affermazione sottolinea non solo il valore del sapere, ma anche la responsabilità che gli educatori hanno nel trasmettere valori e competenze ai propri studenti. Secondo il Ministro, la didattica deve ispirare entusiasmo e fiducia nei giovani, elementi essenziali per il loro sviluppo personale e professionale.

Inoltre, Valditara ha evidenziato il ruolo della scuola come “pilastro della crescita civile e sociale”. In un contesto educativo sempre più complesso, la scuola deve essere un punto di riferimento per formare cittadini consapevoli e responsabili. Il Ministro ha ribadito che il lavoro degli insegnanti è fondamentale per costruire una società migliore, in cui i giovani possano esprimere il loro potenziale e contribuire al bene comune.

Infine, Valditara ha concluso il suo messaggio con un caloroso ringraziamento a tutti i docenti: “A tutti i #docenti vanno i miei più sentiti auguri e ringraziamenti, per la loro passione, che sperimento quotidianamente visitando le nostre scuole.” Queste parole riflettono l’impegno del Ministro nel riconoscere il prezioso lavoro degli insegnanti, che ogni giorno si dedicano con passione e professionalità alla formazione delle nuove generazioni.

Lo riporta Orizzonte Scuola.