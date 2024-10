Sul posto sono intervenuti prontamente i militari dell'Arma dei Carabinieri, che stanno conducendo approfondite indagini per stabilire le cause dell'incidente. - PH SCT

Manfredonia. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle ore 2:00, un brutto incidente ha scosso l’incrocio tra via delle Antiche Mura e via Ospedale Orsini. Un’ambulanza del 118, di ritorno da un intervento in emergenza, è stata travolta da un’automobile, un Audi A4, in un forte impatto.

Fortunatamente, i tre operatori del 118 – un autista, un infermiere e un soccorritore – hanno riportato solo tanto spavento ma nessuna ferita grave.

Sul posto sono intervenuti prontamente i militari dell’Arma dei Carabinieri, che stanno conducendo approfondite indagini per stabilire le cause dell’incidente.

FOTO STEFANIA CONSIGLIA TROIANO