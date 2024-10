Leonardo Di Gioia su AMIU: "Affare sbagliato per Foggia, costi alti e servizi insufficienti"

“L’interesse suscitato dal mio precedente intervento sulla gestione di AMIU dimostra quanto il tema dello smaltimento dei rifiuti cittadini sia sentito dalla comunità. Va sottolineato, con onestà intellettuale, che le criticità nella gestione dei rifiuti non sono certo una novità. Da tempo, politica locale, associazioni dei consumatori e cittadini hanno sollevato segnalazioni accorate su questo fronte. È evidente, infatti, che ci troviamo di fronte a un capitolo gestionale cruciale e delicato per la città di Foggia.

A questo punto, ritengo sia utile e doveroso fornire ulteriori dati a supporto della mia tesi di fondo: “AMIU, così come gestita e controllata, non rappresenta un buon affare per Foggia”.

Dal 2013 ad oggi, AMIU ha versato imposte sugli utili di impresa per circa 17 milioni di euro. Questo è un fatto singolare per una società a totale controllo pubblico, un vero e proprio paradosso amministrativo. Tale situazione erode risorse che potrebbero essere destinate a migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Un’altra criticità evidente emerge dall’analisi del piano industriale: mancano investimenti preventivati per circa 11 milioni di euro, già indicati come essenziali a partire dal 2023. Tra questi, ad esempio, figurano i famosi “cassonetti intelligenti”, che avrebbero dovuto essere 250 e operativi già da quest’anno. Tuttavia, dai documenti disponibili non risulta alcuna proporzionale riduzione dei costi di gestione del servizio, nonostante questi strumenti non siano stati ancora installati.

Un altro dato rilevante riguarda la forza lavoro spesata attraverso la TARI, che sarebbe dovuta essere composta da circa 280 lavoratori, per un costo complessivo di 12 milioni di euro. In realtà, sono stati destinati solo 245 dipendenti alle attività contrattualizzate, mentre altri 35 operai risultano impiegati nell’impianto di Trattamento Intermedio di Passo Breccioso. In questo modo, si crea uno squilibrio: i lavoratori non sono sufficienti rispetto a quanto concordato, ma il costo resta invariato.

A ciò si aggiunge un’ulteriore anomalia: nonostante sia trascorso oltre un anno e mezzo dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con AMIU, non è ancora stata formalizzata la gestione separata dell’impianto di Trattamento Intermedio di Passo Breccioso, di proprietà del Comune. Senza un contratto formale, AMIU continua a gestire l’impianto e a incamerare i relativi introiti. Inoltre, non è stato pubblicato il Piano Economico Finanziario (PEF) degli impianti per il 2024, rendendo la situazione ancora più opaca.

Mentre Foggia cerca di venire a capo di questa gestione inefficiente, il Comune di Bari, in modo lungimirante, ha adottato misure per esentare le categorie più fragili dalla TARI, come gli anziani, i disabili e i contribuenti in difficoltà economica. Al contrario, il Comune di Foggia non è in grado di attuare nessun provvedimento che agevoli le fasce più deboli della popolazione o favorisca l’insediamento produttivo in aree critiche della città.

Tutto ciò aiuta a spiegare perché AMIU abbia prodotto impropriamente tanti utili nella gestione della commessa del Comune di Foggia. Utili che, alla luce di quanto detto, sono frutto di una gestione che, pur fornendo un servizio poco efficiente, ha comportato per i cittadini un costo sproporzionato della TARI.

Con questo mio intervento pubblico, desidero dare un contributo concreto ai decisori politici affinché nel negoziato con Bari e nel rapporto con AMIU si possa finalmente ottenere un livello di equità, giustizia sociale e intercomunale, qualità che sono mancate negli ultimi anni.”

Nota stampa a cura di Leonardo Di Gioia, ex Consigliere Regionale