L’Amministrazione comunale di Manfredonia informa che è attiva la possibilità di richiedere un contributo economico destinato alle famiglie di studenti con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Questo contributo è pensato per sostenere le spese di trasporto scolastico, offrendo un aiuto concreto a chi, per necessità, utilizza mezzi privati per accompagnare i propri figli a scuola.

Il contributo è rivolto specificamente alle famiglie di studenti con disabilità certificata, che già non usino il servizio di trasporto comunale per disabili e che non utilizzino forme di abbonamento gratuito sui mezzi pubblici. Si tratta di un sostegno importante per garantire il diritto allo studio e favorire la partecipazione scolastica di tutti i giovani cittadini di Manfredonia, senza alcuna esclusione.

Per fare richiesta del contributo, è necessario presentare la domanda (scaricabile al seguente link: https://www.comune.manfredonia.fg.it/wp-content/uploads/2024/09/domanda-contributo-anno2024.pdf) entro il 31 ottobre 2024 presso il Settore Servizi Sociali del Comune, allegando la certificazione di disabilità rilasciata dalla ASL, un certificato ISEE/ISEE minorenni in corso di validità e un’autocertificazione della frequenza scolastica. Le famiglie interessate possono contattare gli uffici allo 0884519626 per ulteriori informazioni o supporto nella compilazione della domanda.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia resta al fianco delle famiglie per garantire un servizio inclusivo e un sostegno adeguato a chi affronta quotidianamente le sfide legate alla disabilità.

Assessorato al Welfare di Comunità e Cultura