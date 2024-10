Manfredonia. Marcello Castigliego, uno dei candidati più votati al consiglio comunale della lista Civica di Molo 21, ha recentemente smentito le voci riguardanti un suo possibile incarico nello staff del sindaco La Marca. In un post social, Castigliego ha chiarito la sua posizione, affermando che continuerà a dedicarsi al suo lavoro di insegnante con lo stesso impegno e dedizione di sempre.

“Non sono in alcun modo coinvolto in ruoli specifici all’interno di Palazzo San Domenico,” ha dichiarato Castigliego. “Rimango, come sempre, impegnato a sostenere il Sindaco e la mia forza politica, Molo 21, con spirito di servizio e dedizione verso la nostra comunità.”

Questa dichiarazione arriva in risposta a recenti articoli di stampa che avevano ipotizzato un suo prossimo incarico nello staff del sindaco. Castigliego ha voluto chiarire la situazione per evitare malintesi e ribadire il suo impegno verso l’educazione e il servizio alla comunità.