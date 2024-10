Napoli: muore 19enne in uno scontro frontale, feriti 5 ragazzi

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Secondigliano, dove due auto si sono scontrate frontalmente con un impatto violentissimo. Una delle vetture si è ribaltata, causando la morte di una ragazza di 19 anni, originaria di Casoria. Altri cinque giovani, che viaggiavano a bordo delle due auto coinvolte, sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto intorno all’1:20 di sabato 5 ottobre 2024, in via Cupa dell’Arco, nelle vicinanze di piazza Ciro Esposito a Scampia, mentre in zona si svolgeva il concerto Red Bull 64 Bars Live con Geolier.

Questa tragedia rappresenta la 22esima vittima della strada nel 2024 a Napoli, pochi giorni dopo un altro incidente mortale, avvenuto martedì scorso in via Marina, dove Valeria Vertaglio, una madre di 42 anni, è stata investita e uccisa da un’auto sulla corsia preferenziale dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola.

Dinamica dell’incidente a Secondigliano: 6 feriti, una vittima

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Napoli, con il reparto Infortunistica Stradale guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo, sotto la supervisione del Comandante Generale Ciro Esposito. Le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto, guidata da un 22enne con tre passeggeri a bordo, percorreva via Cupa dell’Arco in direzione Piazza Zanardelli, quando, nei pressi del civico 40, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo che viaggiava nella direzione opposta, condotto da un 19enne, con una ragazza di 23 anni come passeggera.

L’auto si ribalta e finisce contro un muro

L’impatto ha fatto ribaltare la vettura con quattro ragazzi a bordo, facendola schiantare contro il muro di un edificio. Nell’incidente ha perso la vita la 19enne, mentre è stato necessario l’intervento di due ambulanze e dei vigili del fuoco per soccorrere i feriti. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, e i conducenti sottoposti a test per verificare l’eventuale stato di alterazione al momento dell’incidente. La salma della giovane vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i cinque ragazzi feriti hanno riportato lesioni lievi e nessuno di loro è in pericolo di vita.

Lo riporta FanPage.