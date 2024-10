Oggi pomeriggio, alle ore 15.30, si terranno nella cattedrale di San Severo, in provincia di Foggia, i funerali di Lucia Salcone, la donna di 47 anni deceduta il 27 settembre scorso in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 13, nei pressi di Castelnuovo della Daunia.

Al momento dell’incidente, alla guida dell’auto si trovava il marito della vittima, Ciro Caliendo, 46 anni, ora indagato per omicidio volontario. Gli investigatori sospettano che l’incidente possa essere stato orchestrato dall’uomo.

Le autorità hanno effettuato perquisizioni nella villetta dove viveva la coppia per esaminare documenti riguardanti le loro proprietà. Nel frattempo, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della Salcone, che ha rivelato una ferita alla testa, ma non è ancora chiaro se sia stata causata dall’incidente o se fosse preesistente. Per questo motivo, sono stati disposti ulteriori esami, tra cui analisi tossicologiche e approfondimenti sul blocco cuore-polmoni, i cui risultati saranno disponibili entro 60 giorni.

Nella serata di ieri, Caliendo, imprenditore agricolo e presidente della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di San Severo, ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza de “L’Antica Cantina”, carica che ricopriva dal 2018.

(Articolo basato su fonte ANSA)