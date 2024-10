L’attesissima sfida tra Nocerina e Andria, valida per la quinta giornata del girone H di Serie D, potrebbe essere un momento cruciale per il futuro della Fidelis. Con il fischio d’inizio previsto domani alle ore 15 allo stadio “San Francesco d’Assisi” e la diretta su Telesveva con l’hashtag #semprefuoriperilcalcio, la partita rappresenta un’opportunità di riscatto fondamentale per la squadra di Ciro Danucci. Sinora, l’Andria non ha mai vinto in campionato e non è riuscita a segnare nelle ultime tre gare, fattori che rendono urgente una reazione dopo la sconfitta interna contro la capolista Virtus Francavilla, che ora dista ben nove punti.

Di fronte troverà una Nocerina in ottima forma, guidata da Raffaele Novelli, ex Barletta. I molossi hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro partite, restando imbattuti ma distanti quattro punti dalla capolista Casarano. Quest’ultima sarà impegnata nel derby pugliese contro il Fasano alle ore 16 allo stadio “Vito Curlo”, in una sfida ricca di significato per entrambe le squadre.

La Virtus Francavilla, leader del girone H con sole vittorie e nessun gol subito, affronterà invece la Real Acerrana in casa, una neopromossa da non sottovalutare. Settimana decisiva anche per il Manfredonia, che domani giocherà al “Bianco” di Gallipoli contro l’Ugento, rinforzato in settimana dagli acquisti del difensore spagnolo Rafa Navarro e dell’attaccante paraguaiano Miguel Medina. Mercoledì i sipontini saranno nuovamente in campo per completare la gara sospesa contro l’Angri.

Il Martina, invece, cerca di dare una scossa alla propria stagione affrontando la matricola Costa d’Amalfi al “Tursi”, mentre il Nardò ospiterà il Francavilla in Sinni al “Giovanni Paolo II”, sperando di raccogliere i primi punti in casa. Il Brindisi, guidato da Nicola Ragno, vuole finalmente sbloccare la stagione al “Fanuzzi”, dove affronterà la sorprendente Palmese. Il derby appulo-lucano tra Matera e Gravina, previsto per lunedì alle ore 15, chiuderà il turno: entrambe le squadre sono in ottima forma, con il Matera ancora imbattuto in difesa e il Gravina quarto con nove punti.

