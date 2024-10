Successo per la prima giornata della Festa de l’Unità di Foggia, dal 4 al 6 ottobre, evento centrale per la politica locale e regionale. Organizzata nella zona pedonale vicino a Piazza Umberto Giordano, prevede tre giorni di dibattiti, confronti e incontri su temi cruciali per il futuro della città e dell’Italia intera.

Uno degli obiettivi principali è stato il rilancio della città di Foggia, tema che ha coinvolto personalità di spicco del Partito Democratico, tra cui la sindaca Maria Aida Episcopo e altri rappresentanti politici locali e regionali. Durante gli eventi si sono affrontati argomenti di ampio respiro, dalla situazione socio-economica locale fino alla dimensione nazionale, con particolare attenzione alle prossime elezioni regionali del 2025 e al referendum sull’autonomia differenziata, tema cruciale che ha animato il dibattito nazionale.

Tra gli ospiti più attesi il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il capogruppo del PD al Senato, Francesco Boccia. Gli incontri hanno anche dato spazio a temi specifici della comunità locale, con confronti tra rappresentanti del consiglio comunale, associazioni e cittadini su questioni come le politiche sociali, sanitarie e culturali​.

Oggi, sabato 5 ottobre, la Festa de l’Unità in Piazza Umberto Giordano proporrà tre eventi. I primi due si svolgeranno in contemporanea alle ore 17.30: il consigliere comunale del Pd Italo Pontone, presidente della settima e dell’ottava commissione consiliare, incontrerà associazioni e cittadini per un confronto sulle politiche socio-sanitarie, culturali e sportive; in un altro spazio-gazebo il consigliere comunale Mario Cagiano, con l’iniziativa intitolata “Ricucire la città”, si confronterà con Alice Rizzi (Arcigay Le Bigotte), Maurizio Alloggio (iFun) e Francesco Rolfi. L’incontro sarà moderato da Gabriele Mucelli. In serata, dalle ore 19, sul paco della Festa de l’Unità interverranno Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato; Colomba Mongiello, componente della segreteria regionale del Pd Puglia; Pierpaolo D’Arienzo, segretario provinciale del Pd di Capitanata, e Domenico De Santis, segretario regionale del Pd Puglia.