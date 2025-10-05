Conoscete la voce leggendaria de L'Uomo Tigre, Lady Oscar, Sasuke, Yattaman?

Riccardo Zara, nato a Monfalcone il 9 novembre 1946, è una delle figure più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano legato alle sigle dei cartoni animati. Cantante, compositore, musicista e paroliere, Zara è noto soprattutto come fondatore e voce principale del gruppo I Cavalieri del Re, autentico simbolo degli anni ’80 televisivi.

Con la sua voce calda e inconfondibile, Zara ha accompagnato intere generazioni di bambini e ragazzi, firmando alcuni dei brani più iconici della cultura pop italiana, vere e proprie colonne sonore dell’infanzia.

L’avventura dei Cavalieri del Re

Il gruppo I Cavalieri del Re nasce alla fine degli anni ’70 e presto diventa un punto di riferimento per la produzione di sigle televisive. Accanto a Riccardo Zara ci sono la moglie Clara Serina, la sorella di lei Guiomar Serina e il figlio Jonathan Samuel Zara. Insieme, danno vita a un laboratorio creativo dove si fondono arrangiamenti raffinati, testi evocativi e un uso sapiente delle armonie vocali.

Le sigle firmate dal gruppo hanno fatto la storia: Lady Oscar, L’Uomo Tigre, La spada di King Arthur, Sasuke, Yattaman, Chappy, Kimba il leone bianco, Moby Dick 5 e molte altre. Ogni brano porta la firma artistica di Zara, che spesso curava personalmente musica, testi, arrangiamenti e registrazioni.

Fra i successi più amati e riconosciuti figura senza dubbio “L’Uomo Tigre”, sigla del celebre anime giapponese arrivato in Italia nei primi anni ’80.

Riccardo Zara ne fu non solo l’autore ma anche l’interprete principale: la sua voce, potente e melodica, ha contribuito a fissare nell’immaginario collettivo la forza e l’eroismo del personaggio.

Il brano fu pubblicato nel 1982 nel singolo Angie / L’Uomo Tigre per RCA, e anche se ufficialmente accreditato a Zara come solista, la registrazione coinvolse l’intera formazione dei Cavalieri del Re.

Oltre alla carriera nelle sigle, Riccardo Zara ha collaborato a lungo con artisti della canzone italiana, fra cui Bruno Lauzi, di cui fu chitarrista, bassista e corista per circa un decennio. Negli anni successivi, Zara ha continuato a scrivere, esibirsi e rielaborare i suoi brani storici, pubblicando raccolte e antologie dedicate alle sigle che hanno fatto la storia della TV italiana.

Nel 2024 gli è stato assegnato il prestigioso Romics d’Oro, riconoscimento alla carriera conferito durante la XXXII edizione della rassegna romana dedicata a fumetti, cinema e animazione. Un premio che suggella un percorso artistico straordinario, capace di coniugare talento musicale e fantasia narrativa.

Con la pubblicazione della sua autobiografia “I Cavalieri del Re – La vera storia”, Zara ha voluto raccontare dall’interno l’esperienza di un gruppo che, partendo da uno studio di registrazione casalingo, ha influenzato un’intera generazione. Le sue canzoni restano oggi simboli di un’epoca irripetibile, in cui la musica delle sigle animava sogni, eroi e immaginari collettivi.

Riccardo Zara è, a tutti gli effetti, la voce di un’epoca d’oro della TV italiana, un artigiano della musica che ha saputo trasformare semplici melodie in emozioni senza tempo.

Fonti: Wikipedia, La Nuova Sardegna, Romics 2024, Hurricane.it, Anime Cartoons Jukebox, TDS SigleTV.