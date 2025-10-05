Edizione n° 5844

SERIE C Cosenza sfida l'Audace Cerignola: occasione per consolidare la classifica

Il match di questa sera rappresenta un’occasione importante per il Cosenza di confermare ambizioni e continuità

ph Audace Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2025
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA – Una vittoria per continuare a scalare la classifica. Il Cosenza è chiamato a confermarsi anche fuori casa, affrontando questa sera l’Audace Cerignola al “Monterisi”. Dopo il successo esterno a Siracusa, che ha interrotto un digiuno lontano dal “Marulla”, la squadra silana si prepara a una sorta di prova del nove.

Il gruppo guidato da Buscè può nuovamente scavalcare il Crotone e portarsi a una sola lunghezza dal Benevento, in attesa dei risultati di Salernitana e Catania. Aggiungere altre certezze su uno dei campi più complicati del girone C significherebbe confermare che la squadra non soffre di vertigini quando affronta le trasferte più ostiche.

Sull’atteggiamento della squadra, il tecnico Buscè ha spiegato: «Affronteremo una squadra importante, che già nello scorso campionato ha dimostrato di poter competere con le più forti, mantenendo il primato per alcune settimane. Daremo il massimo, senza perdere l’umiltà. Se vogliamo essere superiori, dobbiamo dimostrarlo in campo». Sul terreno di gioco, D’Orazio e compagni sono stati finora capaci di non far pesare lo scollamento ambientale e di gestire la pressione, mostrando solidità e concentrazione.

Probabili formazioni:

  • Audace Cerignola: Greco, Todisco, Martinelli, Visentin, Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella, Russo, Cuppone, Emmausso. All.: Maiuri
  • Cosenza: Vettorel, Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio, Kouan, Langella, Garritano, Cannavò, Florenzi, Mazzocchi. All.: Buscè

Il match di questa sera rappresenta un’occasione importante per il Cosenza di confermare ambizioni e continuità, testando la capacità della squadra di reggere la pressione anche in trasferta contro una formazione che storicamente si esprime al meglio davanti al proprio pubblico.

Lo riporta cosenza.gazzettadelsud.it

