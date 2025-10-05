Decaro apre la convention del centrosinistra: «Il coraggio della Flotilla mi ha ispirato»

BARI, 5 ottobre 2025 – ore 12:18. «Il coraggio e l’umanità che ho visto in quelle donne e quegli uomini saliti su quelle piccole barche mi hanno dato coraggio a mia volta».

Con queste parole, Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, ha aperto la convention dedicata alla scrittura partecipata del programma elettorale, in corso oggi alla Fiera del Levante di Bari. Il riferimento è agli attivisti della Flotilla che hanno tentato di rompere il blocco israeliano su Gaza: un gesto, ha detto Decaro, «di amore per la giustizia e per la pace» che lo ha profondamente colpito.

Il percorso verso la candidatura

«Ho iniziato questo viaggio un mese fa a Bisceglie con la paura addosso – ha raccontato il sindaco di Bari – e mi sono vergognato di quella paura, perché non aveva nulla a che vedere con chi mette a rischio la propria vita per un ideale».

Da quel momento, ha spiegato, «è iniziato un percorso collettivo che oggi prende corpo qui, insieme ai cittadini e ai candidati delle diverse province. È un viaggio che ci chiede di osare, perché non esistono risultati né conquiste senza il coraggio di osare».

Superare le polemiche e guardare avanti

Decaro ha poi ricordato i momenti di incertezza che hanno preceduto l’annuncio ufficiale della sua candidatura:

«A Bisceglie avevo lo stato d’animo di un uomo smarrito, ma ho capito che il mio posto era lì. Abbiamo il dovere di proseguire un percorso straordinario iniziato vent’anni fa e che merita di andare avanti».

Il candidato ha anche fatto riferimento, senza citarli esplicitamente, ai contrasti che hanno segnato le settimane precedenti, in particolare riguardo al veto sulla candidatura del governatore Michele Emiliano:

«Quel giorno promisi di non alimentare più polemiche e di mettere da parte i litigi. Quella promessa ho cercato di mantenerla».

La partecipazione dei cittadini

La convention odierna vede la presenza di centinaia di cittadini impegnati per tutta la giornata su 20 tavoli tematici, con l’obiettivo di delineare le priorità programmatiche per la Puglia del futuro. L’iniziativa rappresenta, nelle parole dello stesso Decaro, «il simbolo di una politica che ascolta e costruisce dal basso, insieme alle persone e non sopra di loro».

