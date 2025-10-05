Foggia, aggressione davanti a un locale di via Arpi: polizia interviene

FOGGIA – Momenti di tensione poco prima dell’1.30 della notte tra sabato e domenica, davanti a un locale di via Arpi, quando un cliente in stato di alterazione ha aggredito una persona all’ingresso del pub-bar. Solo l’intervento tempestivo di due pattuglie della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse. Secondo quanto ricostruito, l’avventore era stato precedentemente allontanato dal locale a causa del suo stato alterato.

Invitato a non fare ritorno, si era seduto su una panchina all’esterno, ma alla richiesta degli agenti su quanto stesse accadendo, si è improvvisamente alzato e ha colpito un uomo, verosimilmente il titolare del locale. Circa dieci minuti dopo è intervenuta l’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha prestato soccorso all’uomo, aiutandolo a rialzarsi e a riprendersi dall’episodio. Quanto accaduto si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza notturna del centro di Foggia, dove episodi di urla, schiamazzi e risse sono diventati, purtroppo, frequenti.

Solo pochi giorni fa, il quartiere era stato teatro di un violento pestaggio che aveva costretto Andrea Tigre, portiere 19enne dell’Incendit Foggia, a sottoporsi a un intervento chirurgico maxillo-facciale presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’episodio di via Arpi riaccende il dibattito sulla sicurezza notturna e sulla necessità di interventi mirati per garantire l’ordine pubblico e la protezione dei cittadini e degli operatori dei locali.

Lo riporta Fggiatoday.it