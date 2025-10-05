Edizione n° 5844

BALLON D'ESSAI

ALTERANIMA // Alteranima, l’ironia elettronica di Simone Miccinilli: perché la leggerezza virale di “Pippetta e a Nanna”
5 Ottobre 2025 - ore  10:27

CALEMBOUR

GAZA // San Severo, donna in sciopero della fame per il marito bloccato a Gaza
5 Ottobre 2025 - ore  11:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, aggressione davanti a un locale di via Arpi: polizia interviene

VIA ARPI Foggia, aggressione davanti a un locale di via Arpi: polizia interviene

L’episodio di via Arpi riaccende il dibattito sulla sicurezza notturna e sulla necessità di interventi mirati

Foggia, aggressione davanti a un locale di via Arpi: polizia interviene

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Momenti di tensione poco prima dell’1.30 della notte tra sabato e domenica, davanti a un locale di via Arpi, quando un cliente in stato di alterazione ha aggredito una persona all’ingresso del pub-bar. Solo l’intervento tempestivo di due pattuglie della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse. Secondo quanto ricostruito, l’avventore era stato precedentemente allontanato dal locale a causa del suo stato alterato.

Invitato a non fare ritorno, si era seduto su una panchina all’esterno, ma alla richiesta degli agenti su quanto stesse accadendo, si è improvvisamente alzato e ha colpito un uomo, verosimilmente il titolare del locale. Circa dieci minuti dopo è intervenuta l’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha prestato soccorso all’uomo, aiutandolo a rialzarsi e a riprendersi dall’episodio. Quanto accaduto si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza notturna del centro di Foggia, dove episodi di urla, schiamazzi e risse sono diventati, purtroppo, frequenti.

Solo pochi giorni fa, il quartiere era stato teatro di un violento pestaggio che aveva costretto Andrea Tigre, portiere 19enne dell’Incendit Foggia, a sottoporsi a un intervento chirurgico maxillo-facciale presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’episodio di via Arpi riaccende il dibattito sulla sicurezza notturna e sulla necessità di interventi mirati per garantire l’ordine pubblico e la protezione dei cittadini e degli operatori dei locali.

Lo riporta Fggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.