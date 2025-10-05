Il gemellaggio con “Corto & Cultura” illumina la quarta edizione del festival di Cecina

Cecina, 30 settembre 2025 – Dal 25 al 29 settembre si è svolta a Cecina la quarta edizione di CECINEMA – Festival Internazionale del Corto Sociale, del Cinema Ironico e del Documentario Positivo, organizzata da Helix Pictures con il patrocinio del Comune di Cecina e dell’associazione Rainbow Theatre. Cinque giornate intense che hanno trasformato il Palazzetto dei Congressi e la piazza principale della città in un grande cinema a cielo aperto, tra proiezioni, musica dal vivo, incontri e street food.

In concorso erano presenti 34 cortometraggi selezionati tra 139 opere provenienti da 24 Paesi, suddivisi nelle sezioni Documentari Brevi, Corti Sociali, Animazioni e 72Ore Doc/Film. Tra gli ospiti più attesi: Silvia Jop, nuova direttrice del Teatro De Filippo; Annamaria Sambucco, storica casting director di Paolo Sorrentino; la regista Donatella Baglivo, a cui è stata dedicata la mostra Donatella Baglivo e i Grandi del ’900; la giovane attrice Ludovica Nasti (L’amica geniale) e Veronica Lucchesi, voce de La Rappresentante di Lista.

Il festival ha reso omaggio anche a Oliviero Toscani, con un ricordo collettivo e speciali proiezioni a lui dedicate. Momento suggestivo è stata la proiezione notturna del film “Andrej Tarkovskij: un poeta nel cinema”, che ha chiuso la serata del 27 settembre con grande partecipazione di pubblico.

Il gemellaggio con “Corto & Cultura”: un ponte tra Puglia e Toscana

Uno dei momenti più significativi di questa edizione è stato il gemellaggio ufficiale tra Cecinema e il festival pugliese “Corto & Cultura… nelle Mura di Manfredonia”, diretto da Anna Rita Caracciolo, poetessa, autrice e presidente dell’associazione culturale Angeli. Questo legame, fortemente voluto da entrambe le direzioni artistiche, ha segnato l’inizio di una collaborazione destinata a rafforzare il dialogo tra le realtà cinematografiche del Sud e del Centro Italia, in nome della cultura, della solidarietà e del cinema sociale.

Durante la serata di presentazione, Corto & Cultura è stato celebrato come Festival Partner di Cecinema: un riconoscimento che ha suggellato l’impegno comune nel promuovere il cortometraggio come forma d’arte e strumento di riflessione sociale. Il pubblico cecinese ha potuto assistere alla proiezione del film vincitore dell’edizione sipontina, mentre Anna Rita Caracciolo ha portato sul palco lo spirito autentico della sua manifestazione, fatta di poesia, arte e valori umani.

Fondata e diretta con passione da Caracciolo, Corto & Cultura si distingue per l’attenzione ai temi dell’inclusione, della spiritualità e della bellezza come linguaggio universale. Il suo festival, ambientato nelle suggestive mura medievali di Manfredonia, promuove da anni un messaggio di unità, speranza e valorizzazione del territorio pugliese attraverso cinema, poesia e performance artistiche. Proprio questo approccio umano e profondamente culturale ha reso naturale l’incontro con Cecinema, che condivide la stessa visione: raccontare il mondo con sguardo ironico ma positivo, e dare voce a chi spesso non ne ha.

Un nuovo orizzonte per il cinema indipendente

Il gemellaggio tra Corto & Cultura e Cecinema ha rappresentato un momento di crescita reciproca e la nascita di una rete artistica più ampia, fondata sullo scambio, sulla collaborazione e sulla diffusione della cultura cinematografica.