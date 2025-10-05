Manfredonia beffato ad Afragola: vittoria in extremis per i padroni di casa

Il Manfredonia torna da Afragola con l’amaro in bocca. Una partita che sembrava destinata a chiudersi in parità si è invece trasformata nell’ennesima occasione persa, con i biancocelesti puniti da errori difensivi nei momenti chiave del match. La gara si accende al 37’, quando Varriale approfitta di una disattenzione della retroguardia sipontina — complice l’uscita tardiva di Rondinella — e insacca il gol dell’1-0 per l’Afragolese. Nella ripresa la risposta del Manfredonia non tarda ad arrivare: al 54’ è Balba a riportare la sfida in equilibrio con una zampata sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I biancocelesti sembrano in grado di reggere l’urto e, al 68’, è Brahja a blindare momentaneamente il risultato respingendo un rigore calciato da Zerbo. Una parata che sembrava potesse cambiare il destino della partita, ma che si rivelerà soltanto un’illusione. Nel finale, infatti, l’Afragolese trova il gol della vittoria con Fabiano: il centrocampista, lasciato colpevolmente libero in area, svetta di testa e batte l’estremo difensore sipontino, siglando il definitivo 2-1.

Per il Manfredonia resta la sensazione di aver buttato via un punto prezioso. La squadra di Pezzella ha mostrato carattere e capacità di reagire, ma le amnesie difensive hanno pesato come un macigno, regalando i tre punti ai campani.

Lo riporta mn24.it