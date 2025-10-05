Manfredonia, furto d’auto a Scalo dei Saraceni: le immagini della videosorveglianza

MANFREDONIA – È Antonio a raccontare la sua disavventura: alle 2.38 del 25 settembre scorso, la sua auto – una Mercedes GLC – è stata rubata in località Scalo dei Saraceni, zona residenziale sul litorale sipontino. Il colpo, messo a segno in piena notte, sarebbe stato compiuto con la cosiddetta “tecnica della spintarella”, un metodo utilizzato dai ladri per impossessarsi del veicolo nel giro di pochi secondi.

Il furto non è rimasto privo di tracce: una telecamera di videosorveglianza ha infatti ripreso la scena, fornendo elementi utili a ricostruire le modalità con cui i malviventi hanno agito.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle località costiere, spesso bersaglio di episodi simili, e conferma la necessità di potenziare sistemi di controllo e prevenzione. Intanto, le immagini del video sono state segnalate alle autorità competenti per favorire le indagini.

