Edizione n° 5844

BALLON D'ESSAI

ALTERANIMA // Alteranima, l’ironia elettronica di Simone Miccinilli: perché la leggerezza virale di “Pippetta e a Nanna”
5 Ottobre 2025 - ore  10:27

CALEMBOUR

GAZA // San Severo, donna in sciopero della fame per il marito bloccato a Gaza
5 Ottobre 2025 - ore  11:03

Home // Cronaca // Manfredonia, furto d’auto a Scalo dei Saraceni: le immagini della videosorveglianza

FURTO Manfredonia, furto d’auto a Scalo dei Saraceni: le immagini della videosorveglianza

Il colpo, messo a segno in piena notte, sarebbe stato compiuto con la cosiddetta “tecnica della spintarella”

Manfredonia, furto d’auto a Scalo dei Saraceni: le immagini della videosorveglianza

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – È Antonio a raccontare la sua disavventura: alle 2.38 del 25 settembre scorso, la sua auto – una Mercedes GLC – è stata rubata in località Scalo dei Saraceni, zona residenziale sul litorale sipontino. Il colpo, messo a segno in piena notte, sarebbe stato compiuto con la cosiddetta “tecnica della spintarella”, un metodo utilizzato dai ladri per impossessarsi del veicolo nel giro di pochi secondi.

Il furto non è rimasto privo di tracce: una telecamera di videosorveglianza ha infatti ripreso la scena, fornendo elementi utili a ricostruire le modalità con cui i malviventi hanno agito.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle località costiere, spesso bersaglio di episodi simili, e conferma la necessità di potenziare sistemi di controllo e prevenzione. Intanto, le immagini del video sono state segnalate alle autorità competenti per favorire le indagini.

Lo riporta Foggiatoday.it

1 commenti su "Manfredonia, furto d’auto a Scalo dei Saraceni: le immagini della videosorveglianza"

  1. A questi delinquenti bisogna attuare la legge del taglione…
    Tagliare le mani…..
    Dimenticavo stiamo in Italia….

Lascia un commento

