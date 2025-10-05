Prima edizione "Premio internazionale VICTORIA - Al merito, all’Eccellenza”

Il 5 ottobre 2025, nella splendida cornice del Castello De’ Monti a Corigliano d’Otranto (Le), ore 19.00, prende ufficialmente il via la prima edizione del PREMIO INTERNAZIONALE VICTORIA – “Al Merito, all’Eccellenza”, un riconoscimento ideato, organizzato, artisticamente diretto e prodotto da Monia Palmieri affermata Event Manager, presentatrice e conduttrice televisiva che quest’anno è stata insignita anche dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il premio celebra figure di alto profilo ed autorevolezza, personaggi e/o personalità di chiara fama e prestigio che si sono distinti, in vari ambiti, a livello nazionale e/o internazionale, uomini e donne, protagonisti del nostro tempo, che con il loro percorso hanno raggiunto traguardi importanti e risultati eccellenti.

Il nome stesso del Premio – Victoria –inteso con un significato profondo e nell’accezione più ampia, rappresenta la vittoria di cultura, talento, professionalità, studio, sacrifici, la vittoria dei sogni conquistati, delle idee realizzate, la vittoria della perseveranza e al contempo una vittoria che ispira ed è uninvito alle nuove generazioni a credere in se stessi e nei propri sogni.

“Ho voluto fortemente ideare, organizzare e produrre il Premio Internazionale Victoria – afferma l’organizzatrice e Direttrice Artistica Monia Palmieri – perché credo profondamente nel valore del riconoscimento e del merito. Il premio nasce dal mio desiderio di promuovere la cultura del merito e dargli centralità. Credo fermamente che sia un dovere culturale e civile riconoscere il valore di chi è testimonianza viva e positiva di ciò che capacità, bravura, doti innate, impegno, passione, tenacia e costanza possono produrre. Ogni premiato porta con sé una storia di successo che emoziona e che può incoraggiare le presenti e future generazioni nel credere e realizzare propri sogni ed aspirazioni. Credo fortemente che il merito deve essere riconosciuto, celebrato, sostenuto, raccontato e condiviso. Il Premio Internazionale Victoria è un Evento in cui ho voluto unire valori, bellezza, visione ed emozione… è un inno al merito, un elogio all’eccellenza ma anche un messaggio di fiducia attraverso i percorsi dei premiati capaci di ispirare. È una voce che dice: “Credi in te, nei tuoi sogni e nel futuro”. Victoria è tutto questo”.

Nel corso della cerimonia saranno premiate 6 illustri personalità del panorama nazionale e internazionale che si sono distinte in diversi settori:

per il giornalismo il giornalista professionista RAI FRANCESCO PIONATI, storico volto del TG1, firma autorevole del giornalismo italiano; per la maestria pianistica e la creatività trasversaleil pianista di fama internazionale DANILO REA,tra i massimi esponenti del jazz contemporaneo, apprezzato in tutto il mondo per la sua sensibilità artistica e versatilità stilistica; per l’eccellenza musicale ed interpretativa la cantante KARIMA, interprete raffinata che unisce tecnica vocale ed emozione, molto apprezzata anche sulla scena internazionale; per la recitazione tra cinema-televisione e per la sua interpretazione nel film del 2025 “L’acqua Fresca” diretto da Marianna Sciveres, l’attrice e regista ANTONELLA PONZIANI– ultima musa di Fellini – vincitrice di un David di Donatello, di un Nastro D’Argento e di un Ciak D’oro; per l’arte comica GIANLUCA IMPASTATO, comico amatissimo dal pubblico, volto noto di Zelig e di numerose trasmissioni televisivecome Colorado, autore di uno stile comico originale e garbato; per losport il già calciatore argentino, campione del mondo nel 1986 con la Nazionale di Maradona PEDRO PABLO PASCULLI.

L’Evento ha ricevuto il prezioso e prestigioso apprezzamento di enti ed istituzioni con iIpatrocinio gratuito diA.N.F.I. – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Provincia di Lecce; Comune di Corigliano D’Otranto, Città di Maglie, Città di Muro Leccese, Comune di Scorrano, Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione, Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, Confesercenti Lecce, Confartigianato Lecce, Federfarma Lecce – Federazione Unitaria Titolari di Farmacia e Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini.

Media Partner dell’Evento il Gruppo Editoriale Distante con le emittenti tv Antenna Sud, Teleregione e Antenna Sud Extra.

Il marchio del Premio presenta due ali spiegate simbolo di libertà e grandezza, la lettera “V” come segno di vittoria, prestigio, valore, una corona di alloro simbolo di onore, successo e trionfo e cinque stelle simbolo di eccellenza e prestigio.

I premiati riceveranno una pregevole opera originale, un’interpretazione della Victoria, realizzata dall’artista Michele Palano, pittore che, tra le varie tecniche, da anni gioca con il caffè (Aromatic Painting).

Nel corso dell’Evento sono previsti momenti dedicati all’Alta Moda, ma non solo anche performance di ballo con i maestri professionisti di danze standard Emanuele e Marta Taurino e la partecipazione del Maestro Luigi Russo.

