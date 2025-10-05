Edizione n° 5844

5 Ottobre 2025 - ore  10:27

5 Ottobre 2025 - ore  11:03

Atalanta U23-Foggia 1-1: nerazzurri avanti, ma il Foggia rimonta su rigore

CALCIO Atalanta U23-Foggia 1-1: nerazzurri avanti, ma il Foggia rimonta su rigore

Il pareggio lascia entrambe le squadre con spunti positivi e qualche rimpianto

Serie C, Atalanta U23-Foggia 1-1: nerazzurri avanti, ma il Foggia rimonta su rigore

ph Forza Foggia, un coro riempie il cielo FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2025
Foggia // Sport //

L’Atalanta U23 e il Foggia si dividono la posta in palio, terminata 1-1. Una partita combattuta, in cui i nerazzurri hanno dominato per buona parte del match, ma il Foggia ha saputo reagire e strappare un punto prezioso grazie a un rigore trasformato da Ilicic.

La cronaca del match racconta un avvio convincente dei bergamaschi, subito aggressivi e capaci di controllare il gioco. La prima occasione arriva al 17’ con Navarro, il cui tiro da fuori area è però centrale. Al 23’, Guerini chiude provvidenzialmente su Sylla, lanciato a rete. Un minuto dopo, con la porta sguarnita, Camara non sfrutta l’occasione, mancando l’appuntamento con il gol.

Al 39’ l’Atalanta U23 ottiene un rigore: dal dischetto Cortinovis non sbaglia e porta in vantaggio i nerazzurri. L’assalto prosegue fino al 45’ con Vavassori, che però non trova la porta.

La ripresa vede il Foggia rialzarsi e tornare in partita al 56’ grazie al rigore trasformato da Ilicic. La squadra di Rossi mantiene la concentrazione e prova a ribaltare il risultato: al 66’ Misitano colpisce di testa, ma è bravo il portiere Borbei a respingere. Al 76’, Levak mette in rete dopo una parata del portiere sul colpo di testa di Misitano, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale, Navarro (89’) e Manzoni (82’) cercano il gol, senza riuscirci.

Tabellino:

  • Atalanta U23: Vismara, Simonetto, Comi, Manzoni (88′ Steffanoni), Cortinovis, Guerini, Navarro, Levak, Bergonzi (62′ Mencaraglia), Camara (53′ Misitano), Vavassori. A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Cissè, Tornaghi, Colombo, Fiogbe, Papadopoulos, Lonardo. In panchina: Salvatore Bocchetti.
  • Foggia: Borbei, Minelli, Ilicic (68′ Pellegrino), Panico, Sylla, Oliva, Buttaro, Valietti (78′ Garofalo), Pazienza (C), Olivieri, Winkelmann. A disposizione: Perucchini, Magro, Bevilacqua, Staver, Agnelli, Castaldi. In panchina: Delio Rossi.

Reti: 40’ rig. Cortinovis (A), 56’ rig. Ilicic (F)

Nonostante il pareggio, l’Atalanta U23 ha dimostrato qualità e organizzazione, con diversi giovani promettenti che hanno messo in difficoltà il Foggia. Per la squadra rossonera, invece, il punto rappresenta un piccolo passo avanti verso la continuità di risultati, evidenziando comunque margini di crescita e l’importanza di avere una rosa più stabile.

L’analisi di Delio Rossi a fine partita ha sottolineato l’importanza della flessibilità tattica: “Abbiamo cambiato due volte il sistema di gioco – ha dichiarato – più che un allenatore, mi sento un inventore, perché ogni settimana dobbiamo adattarci alle circostanze. Ma è proprio questo che rende ancora più orgoglioso il lavoro dei miei ragazzi”.

Il pareggio lascia entrambe le squadre con spunti positivi e qualche rimpianto: l’Atalanta U23 non è riuscita a chiudere la partita nonostante il dominio territoriale, mentre il Foggia ha confermato la propria resilienza e capacità di reagire sotto pressione.

Lo riporta tuttoatalanta.com

