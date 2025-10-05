Edizione n° 5846

BALLON D'ESSAI

STARACE // Innocenza Starace: “Bonifiche, sanità, lavoro e inclusione. Il mio impegno per una Puglia più giusta e sostenibile” (VIDEO)
6 Ottobre 2025 - ore  17:15

CALEMBOUR

OPERATO // Foggia, Andrea Tigre operato al volto dopo il violento pestaggio
6 Ottobre 2025 - ore  13:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Serie D. Il Manfredonia fa visita all’Afragolese: al “Moccia” per dare continuità ai risultati

DONIA Serie D. Il Manfredonia fa visita all’Afragolese: al “Moccia” per dare continuità ai risultati

La formazione sipontina arriva a questa trasferta con entusiasmo e fiducia, frutto del lavoro svolto dallo staff tecnico e della risposta positiva del gruppo

Serie D. Il Manfredonia fa visita all’Afragolese al “Moccia” per dare continuità ai risultati

Serie D. Il Manfredonia fa visita all’Afragolese al “Moccia” per dare continuità ai risultati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

AFRAGOLA (NA) – Domenica 5 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15:00 allo Stadio Moccia, il Manfredonia Calcio 1932 scenderà in campo contro l’Afragolese per la sesta giornata del campionato di Serie D – Girone H.
Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a dare seguito alle buone prestazioni delle ultime settimane e a confermare i segnali di crescita mostrati in questo avvio di stagione.

I delfini cercano continuità

La formazione sipontina arriva a questa trasferta con entusiasmo e fiducia, frutto del lavoro svolto dallo staff tecnico e della risposta positiva del gruppo. Dopo un inizio di campionato equilibrato, il Manfredonia vuole consolidare la propria identità e migliorare la classifica, affrontando una delle compagini più temibili del girone.

Determinazione e compattezza le armi del Manfredonia

In casa biancoceleste regna la concentrazione. L’allenatore ha lavorato in settimana su intensità e compattezza, consapevole dell’importanza di mantenere equilibrio nei novanta minuti. La trasferta di Afragola sarà un banco di prova significativo per misurare la maturità della squadra, chiamata a gestire i momenti della partita con lucidità e spirito di sacrificio.

Il programma completo della 6ª giornata (Girone H)

  • Barletta – Pompei

  • Afragolese – Manfredonia

  • Fasano – Nardò

  • Ferrandina – Sarnese

  • Gravina – Acerrana

  • Paganese – Virtus Francavilla

  • Real Normanna – Fidelis Andria

  • Nola – Heraclea

  • Martina – Francavilla

Tifosi pronti a sostenere i biancocelesti

Anche in Campania non mancherà il sostegno dei tifosi sipontini, sempre vicini alla squadra e pronti a far sentire la loro voce. L’obiettivo è dare forza ai ragazzi e spingerli verso un’altra prova di carattere.

Appuntamento, dunque, domenica 5 ottobre alle ore 15:00, allo Stadio Moccia di Afragola, per una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

📍 Afragolese – Manfredonia Calcio 1932
🗓 Domenica 5 ottobre 2025 – Ore 15:00
🏟 Stadio Moccia, Afragola (NA)
✍️ Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – Stagione 2025/2026

#SerieD #ManfredoniaCalcio #Manfredonia #Onemoretime #ForzaDelfini

1 commenti su "Serie D. Il Manfredonia fa visita all’Afragolese: al “Moccia” per dare continuità ai risultati"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.