Serie D. Il Manfredonia fa visita all’Afragolese al “Moccia” per dare continuità ai risultati

AFRAGOLA (NA) – Domenica 5 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15:00 allo Stadio Moccia, il Manfredonia Calcio 1932 scenderà in campo contro l’Afragolese per la sesta giornata del campionato di Serie D – Girone H.
Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a dare seguito alle buone prestazioni delle ultime settimane e a confermare i segnali di crescita mostrati in questo avvio di stagione.
I delfini cercano continuità
La formazione sipontina arriva a questa trasferta con entusiasmo e fiducia, frutto del lavoro svolto dallo staff tecnico e della risposta positiva del gruppo. Dopo un inizio di campionato equilibrato, il Manfredonia vuole consolidare la propria identità e migliorare la classifica, affrontando una delle compagini più temibili del girone.
Determinazione e compattezza le armi del Manfredonia
In casa biancoceleste regna la concentrazione. L’allenatore ha lavorato in settimana su intensità e compattezza, consapevole dell’importanza di mantenere equilibrio nei novanta minuti. La trasferta di Afragola sarà un banco di prova significativo per misurare la maturità della squadra, chiamata a gestire i momenti della partita con lucidità e spirito di sacrificio.
Il programma completo della 6ª giornata (Girone H)
-
Barletta – Pompei
-
Afragolese – Manfredonia
-
Fasano – Nardò
-
Ferrandina – Sarnese
-
Gravina – Acerrana
-
Paganese – Virtus Francavilla
-
Real Normanna – Fidelis Andria
-
Nola – Heraclea
-
Martina – Francavilla
Tifosi pronti a sostenere i biancocelesti
Anche in Campania non mancherà il sostegno dei tifosi sipontini, sempre vicini alla squadra e pronti a far sentire la loro voce. L’obiettivo è dare forza ai ragazzi e spingerli verso un’altra prova di carattere.
Appuntamento, dunque, domenica 5 ottobre alle ore 15:00, allo Stadio Moccia di Afragola, per una sfida che promette spettacolo ed emozioni.
📍 Afragolese – Manfredonia Calcio 1932
🗓 Domenica 5 ottobre 2025 – Ore 15:00
🏟 Stadio Moccia, Afragola (NA)
✍️ Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – Stagione 2025/2026
