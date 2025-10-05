Serie D. Il Manfredonia fa visita all’Afragolese al “Moccia” per dare continuità ai risultati

AFRAGOLA (NA) – Domenica 5 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15:00 allo Stadio Moccia, il Manfredonia Calcio 1932 scenderà in campo contro l’Afragolese per la sesta giornata del campionato di Serie D – Girone H.

Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a dare seguito alle buone prestazioni delle ultime settimane e a confermare i segnali di crescita mostrati in questo avvio di stagione.

I delfini cercano continuità

La formazione sipontina arriva a questa trasferta con entusiasmo e fiducia, frutto del lavoro svolto dallo staff tecnico e della risposta positiva del gruppo. Dopo un inizio di campionato equilibrato, il Manfredonia vuole consolidare la propria identità e migliorare la classifica, affrontando una delle compagini più temibili del girone.

Determinazione e compattezza le armi del Manfredonia

In casa biancoceleste regna la concentrazione. L’allenatore ha lavorato in settimana su intensità e compattezza, consapevole dell’importanza di mantenere equilibrio nei novanta minuti. La trasferta di Afragola sarà un banco di prova significativo per misurare la maturità della squadra, chiamata a gestire i momenti della partita con lucidità e spirito di sacrificio.

Il programma completo della 6ª giornata (Girone H)

Barletta – Pompei

Afragolese – Manfredonia

Fasano – Nardò

Ferrandina – Sarnese

Gravina – Acerrana

Paganese – Virtus Francavilla

Real Normanna – Fidelis Andria

Nola – Heraclea

Martina – Francavilla

Tifosi pronti a sostenere i biancocelesti

Anche in Campania non mancherà il sostegno dei tifosi sipontini, sempre vicini alla squadra e pronti a far sentire la loro voce. L’obiettivo è dare forza ai ragazzi e spingerli verso un’altra prova di carattere.

Appuntamento, dunque, domenica 5 ottobre alle ore 15:00, allo Stadio Moccia di Afragola, per una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

📍 Afragolese – Manfredonia Calcio 1932

🗓 Domenica 5 ottobre 2025 – Ore 15:00

🏟 Stadio Moccia, Afragola (NA)

