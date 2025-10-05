“Si sblocchi il referendum sul progetto MOLDAUNIA”

FOGGIA – Il Movimento Popolare “Progetto MOLDAUNIA” torna a far sentire la propria voce.

Con una lettera aperta indirizzata al Presidente della Provincia di Foggia, avv. Giuseppe Nobiletti, e per conoscenza al Prefetto di Foggia, dott. Paolo Giovanni Grieco, l’ing. Gennaro Amodeo, presidente del movimento, ha rinnovato la richiesta di indire il referendum consultivo provinciale per consentire ai cittadini della Capitanata di esprimersi sull’ipotesi di passaggio amministrativo della provincia di Foggia dalla Regione Puglia alla Regione Molise.

“Ventitré anni di silenzio e inadempienza”

Nella missiva, inviata in data 4 ottobre 2025, l’ing. Amodeo denuncia quello che definisce un “boicottaggio” istituzionale protratto da oltre vent’anni, sottolineando come, a suo giudizio, le amministrazioni provinciali che si sono succedute avrebbero omesso di rispondere alle istanze referendarie presentate dal Movimento sin dal 2002.

“Spero che Sua Eccellenza – scrive Amodeo al Prefetto – voglia farsi carico di porre fine al boicottaggio che da oltre 23 anni viene perpetrato ai danni dello sviluppo della Capitanata, nel negare il referendum consultivo provinciale sul progetto MOLDAUNIA.

Quando le istituzioni non danno più ascolto ai cittadini, lasciando che vengano calpestati i loro diritti, è segno che la democrazia è arrivata al capolinea.”

L’ingegnere foggiano sollecita l’intervento del Prefetto affinché si “sblocchi la situazione di inadempienza” che, a suo avviso, caratterizza l’attuale amministrazione provinciale.

L’appello a Nobiletti: “Si assuma la responsabilità storica”

In una seconda comunicazione, inviata via PEC al protocollo ufficiale della Provincia di Foggia, Amodeo si rivolge direttamente al presidente Nobiletti, invitandolo a rispondere formalmente all’istanza referendaria del 1° marzo 2023 e a “dare voce ai cittadini della Capitanata” mediante lo strumento democratico del referendum consultivo.

“Se vuole passare alla storia della Capitanata e non accodarsi ai suoi predecessori – si legge nella lettera – risponda all’istanza del Movimento Popolare Progetto MOLDAUNIA, concedendo il referendum consultivo e con esso il diritto all’autodeterminazione sancito dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione italiana.”

L’ingegnere conclude con un invito diretto al presidente Nobiletti:

“Abbia il coraggio di assumersi le responsabilità connesse alla carica che ricopre, in rispetto della sua persona e del popolo dauno, che le sarebbe grato e riconoscente.”

Il contesto: un’istanza lunga oltre due decenni

Il Progetto MOLDAUNIA è un’iniziativa politico-culturale nata all’inizio degli anni Duemila, con l’obiettivo di promuovere un referendum per il passaggio della Provincia di Foggia sotto la giurisdizione amministrativa della Regione Molise.

Secondo i promotori, tale transizione garantirebbe maggiore rappresentanza, valorizzazione delle aree interne e rilancio economico del territorio.

La richiesta, tuttavia, non ha mai superato la fase istruttoria, nonostante le diverse sollecitazioni inviate nel corso degli anni ai vertici provinciali e alle autorità prefettizie.

Il Movimento: “Un atto di democrazia, non di divisione”

Dal Movimento Popolare Progetto MOLDAUNIA giunge un messaggio di civiltà istituzionale e partecipazione democratica, volto – secondo i sostenitori – a riaffermare il principio del diritto dei cittadini a esprimersi sul proprio futuro amministrativo.

Conclude Amodeo nel suo appello: “Confidiamo in un intervento delle istituzioni per ristabilire la piena applicazione dei diritti costituzionali e per restituire ai cittadini della Capitanata la parola che attendono da oltre vent’anni.”