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Home // Cronaca // A14, tentato assalto a un portavalori tra Foggia e Cerignola: auto in fiamme e chiodi sull’asfalto

ASSALTO PORTAVALORI A14, tentato assalto a un portavalori tra Foggia e Cerignola: auto in fiamme e chiodi sull’asfalto

L’episodio intorno alle 13.30 sulla carreggiata sud. Tratto chiuso in entrambe le direzioni.

A14, sospeso il divieto per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud

A14 - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

L’episodio intorno alle 13.30 sulla carreggiata sud. Tratto chiuso in entrambe le direzioni. Indaga la Polizia di Stato: ancora da chiarire la dinamica e l’esito dell’assalto.

Un tentato assalto a un furgone portavalori è stato segnalato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, sull’autostrada A14, nel tratto tra Foggia e Cerignola, in direzione sud.

Secondo le prime informazioni riportate da FoggiaToday, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 13.30. I rapinatori avrebbero incendiato almeno un’automobile e disseminato chiodi sull’asfalto. Sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi di arma da fuoco, ma i dettagli della dinamica restano da verificare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire gli interventi.

La Polizia di Stato indaga sull’accaduto. Al momento non è chiaro se i rapinatori siano riusciti a sottrarre denaro dal mezzo. Le informazioni disponibili non consentono inoltre di stabilire se vi siano persone ferite.

 

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