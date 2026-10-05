«Siamo facce della stessa medaglia, parte della stessa industria e anziché farci la guerra dovremmo solo occuparci di far star bene i turisti». A parlare è Marco Celani, presidente di Aigab, l’Associazione italiana dei gestori degli affitti brevi, nonché amministratore delegato di Italianway, società di property management che gestisce 7.500 immobili in tutta Italia.

Secondo Celani, gli immobili destinati agli affitti brevi sono complessivamente 510 mila, di cui circa 75 mila nei 20 capoluoghi di regione. Un dato che, sottolinea, dimostrerebbe quanto il fenomeno sia diffuso anche nei piccoli centri, dove in alcuni casi l’affitto breve rappresenta l’unica possibilità di soggiorno per i turisti.

La concorrenza con gli alberghi

Sul confronto con il settore alberghiero e sulle accuse di concorrenza sleale, Celani sostiene che si tratti di due mercati differenti.

«Cominciamo con il dire che non siamo lo stesso mercato. Chi va in hotel è un cliente diverso da chi opta per un appartamento per le vacanze. Una famiglia che sceglie l’affitto breve, non andrebbe in un albergo 4 o 5 stelle. E noi non forniamo i servizi che offrono gli alberghi, perché ci è vietato».

Un altro tema al centro del confronto è quello della fiscalità, con Federalberghi che chiede una maggiore equità tra le diverse forme di ospitalità.

«La vorremmo anche noi. Come gestori paghiamo il 22% di Ires sul netto, gli alberghi il 10%. Va peggio ai proprietari che con la cedolare secca sul primo alloggio con la locazione breve pagano il 21% sul lordo. Voglio solo ricordare che nel 2025 su 4 miliardi e 700 mila euro di introiti da cedolare secca, circa 2,2 miliardi provengono dagli affitti brevi. Non solo. In molti comuni, come Milano, la tassa di soggiorno per un turista in un immobile destinato a locazione turistica è equiparata a un 4 stelle: 9,5 euro a persona al giorno, un’assurdità».

Il Codice identificativo nazionale

Celani respinge anche l’accusa secondo cui sarebbe ancora elevato il numero di immobili destinati agli affitti brevi privi del Codice identificativo nazionale (Cin) obbligatorio.

«No, ormai il numero di Cin corrisponde agli annunci sul web. Anzi, in alcuni casi, come a Firenze, ci sono più Cin che alloggi sul mercato, perché i proprietari li hanno richiesti prima di decidere se affittare i propri immobili».

Il presidente di Aigab contesta inoltre l’idea che dietro il fenomeno degli affitti brevi ci sia un’attività concentrata nelle mani di pochi grandi operatori.

«Che non è vero. In Aigab ci sono 43 mila proprietari: il 96% di loro sono famiglie. Mi chiedo però perché gli alberghi possano affittare alloggi per vacanze e noi no, come avviene a Firenze, dove il gruppo Starhotels ha trasformato l’ex Teatro comunale in appartamenti di lusso per affitti a breve e medio termine».

Le regole e i controlli

Sul tema della regolamentazione, Celani sostiene che le norme esistenti siano già sufficienti e che il settore sia sottoposto a controlli.

«Le regole ci sono e vengono rispettate. Il singolo proprietario può sbagliare e certo è più difficile controllarlo, ma noi property manager siamo garanti del fatto che tutto sia in regola e per questo subiamo continui controlli».

Affitti brevi e crisi abitativa

Uno degli argomenti più discussi riguarda la possibilità di destinare gli immobili oggi utilizzati per gli affitti turistici alle locazioni di lunga durata, mettendoli a disposizione di famiglie e lavoratori.

Celani contesta però che questa trasformazione possa rappresentare una soluzione significativa all’emergenza abitativa.

«Delle case sfitte in Italia solo il 10% diventa un affitto breve. Al 30 settembre, 395 mila case sono passate di mano e si sono svuotate. Chi le eredita non sa cosa farne, ha paura di un affitto lungo perché non si sente sicuro di tornare in possesso dell’immobile e allora nella maggior parte dei casi le lascia vuote».

Il giudizio sull’Affordable Housing Act

Infine, Celani interviene sull’Affordable Housing Act dell’Unione europea, esprimendo una posizione critica rispetto alla proposta.

«Mi sembra una proposta molto politica che non risolve l’emergenza abitativa, siamo contrari, soprattutto nella parte che ipotizza il divieto di vendere la tua casa al di sopra di una certa cifra».

Lo riporta retegargano.it, fonte corrieredellasera.