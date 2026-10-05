Allarme salmonella, in Puglia stop ai pomodori freschi nelle mense di scuole e ospedali

Allarme salmonella in Puglia. La Regione ha disposto, in via temporanea e precauzionale, la sospensione dell’utilizzo e della somministrazione di pomodori freschi crudi nelle mense scolastiche, ospedaliere, socio-assistenziali e nelle strutture sanitarie e assistenziali destinate alle categorie più fragili della popolazione.

Il provvedimento arriva dopo la riunione della Task Force nazionale dello scorso 30 settembre, convocata alla luce di diversi focolai di salmonellosi registrati in Puglia e in altre regioni italiane, tra cui Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia.

Secondo quanto emerso dalle indagini epidemiologiche condotte dai Dipartimenti di Prevenzione, i casi sarebbero associati al consumo di pomodori freschi, in particolare pomodorini ciliegino consumati crudi.

Sotto osservazione un lotto proveniente da Caltanissetta

Gli accertamenti effettuati finora avrebbero consentito di individuare la presenza di salmonella in un lotto di pomodori provenienti dalla provincia di Caltanissetta.

La Regione ha quindi chiesto a Comuni, strutture pubbliche e private e agli operatori della ristorazione collettiva di adottare immediatamente le necessarie misure cautelative, evitando temporaneamente la somministrazione di pomodori freschi crudi.

Per garantire comunque varietà nei pasti, i pomodori potranno essere sostituiti con altri vegetali sottoposti a cottura, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.

La disposizione riguarda in particolare i servizi di ristorazione destinati a bambini, anziani, pazienti ospedalieri e persone fragili, categorie per le quali è fondamentale ridurre al minimo il rischio di esposizione a eventuali alimenti contaminati.

A Bari nessun caso collegato all’allerta

La misura interessa anche il territorio barese. Dopo aver ricevuto la comunicazione della Asl, il Comune di Bari ha dato indicazione all’azienda incaricata del servizio di refezione scolastica di adeguarsi alle disposizioni sanitarie.

Da Palazzo di Città arriva però un messaggio rassicurante rivolto alle famiglie: nelle scuole baresi non sono stati registrati casi riconducibili ai focolai che hanno determinato il provvedimento.

La sospensione, viene precisato, ha dunque carattere esclusivamente cautelativo e resterà in vigore fino a quando le autorità sanitarie non comunicheranno nuove disposizioni.

Il servizio di refezione scolastica proseguirà regolarmente. Nei menù in cui era previsto il pomodoro fresco, questo sarà temporaneamente sostituito con altri alimenti. Le alternative saranno comunicate alle famiglie con l’avvio della prossima settimana.

Controlli e sicurezza nelle mense

Il Comune di Bari ha inoltre ribadito che le mense scolastiche operano attraverso procedure specifiche di preparazione, igienizzazione e sanificazione, sottoposte a controlli periodici e finalizzate alla prevenzione delle contaminazioni alimentari.

L’obiettivo, spiegano dall’amministrazione, è garantire la continuità del servizio senza abbassare il livello di attenzione sul fronte della sicurezza alimentare.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti epidemiologici e microbiologici per ricostruire l’origine dei focolai e verificare l’eventuale presenza di ulteriori alimenti o lotti coinvolti.

Salmonella, perché è importante la prevenzione

La salmonellosi è un’infezione causata da batteri del genere Salmonella e può essere trasmessa attraverso il consumo di alimenti contaminati. I sintomi più comuni comprendono diarrea, febbre, dolori addominali, nausea e vomito.

Nella maggior parte dei casi l’infezione si risolve senza conseguenze gravi, ma può risultare più rischiosa per bambini piccoli, anziani, persone immunodepresse e soggetti con condizioni di salute particolari.

Da qui la scelta delle autorità sanitarie pugliesi di intervenire in via preventiva, sospendendo temporaneamente la somministrazione di pomodori freschi crudi nelle strutture che ospitano le fasce più vulnerabili della popolazione.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it