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ASL FOGGIA SINDACATI ASL Foggia, proclamato lo stato di agitazione: i sindacati interrompono le trattative

Nel corso del tavolo, le rappresentanze sindacali hanno contestato la chiusura totale della Direzione Aziendale

Sanitaservice118

ASL Foggia, proclamato lo stato di agitazione: i sindacati interrompono le trattative - ph AssoCareNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //
I segretari territoriali dei sindacati FIALS, NurSind e Nursing UpAchille Capozzi, Giuseppe Giampietro e Giuseppe Biccarino — hanno proclamato formalmente lo stato di agitazione provinciale di tutto il personale del Comparto Sanità della ASL Foggia, decretando la rottura delle trattative aziendali e l’avvio delle relative azioni di mobilitazione.
La decisione, notificata al Prefetto di Foggia, al Direttore Generale della ASL Foggia e alla Commissione di Garanzia sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, è arrivata al termine dell’incontro negoziale del 2 ottobre 2026. Nel corso del tavolo, le rappresentanze sindacali hanno contestato la chiusura totale della Direzione Aziendale, intesa a procedere in modo unilaterale all’apertura delle nuove strutture. Tale scelta avviene senza assicurare le opportune garanzie organiche, formative, organizzative ed economiche indispensabili per salvaguardare la salute dei lavoratori e garantire la sicurezza delle cure.
La rottura smentisce le intese raggiunte nel precedente incontro di conciliazione del 25 settembre 2026 presso la Prefettura di Foggia, vertice nel quale la parte datoriale si era impegnata a un confronto preventivo sulla revisione dei turni e sulla gestione condivisa dell’avvio delle Case della Comunità. L’atteggiamento dell’azienda sanitaria rappresenta, secondo i rappresentanti dei lavoratori, una grave lesione dei diritti contrattuali e una violazione degli impegni presi di fronte all’autorità prefettizia.
A fronte di questa situazione, i sindacati hanno sollecitato l’intervento di mediazione del Prefetto e hanno avviato la mobilitazione generale del personale della ASL Foggia.

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