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Home // Cronaca // Foggia, Auteri: “Dobbiamo saper indossare sia l’abito da cerimonia che quello da lavoro”

FOGGIA AUTERI Foggia, Auteri: “Dobbiamo saper indossare sia l’abito da cerimonia che quello da lavoro”

"Non ho mai pensato che sarebbe stata una partita facile. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata"

Gaetano Auteri

Foggia, Auteri: “Dobbiamo saper indossare sia l’abito da cerimonia che quello da lavoro” - Fonte Immagine: lacasadic.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Cronaca // Focus //

Al termine della gara, il tecnico del Foggia Gaetano Auteri ha commentato ai microfoni di Foggia TV la prestazione della squadra, soffermandosi sulla capacità dei rossoneri di adattarsi alle difficoltà incontrate durante i novanta minuti.

L’allenatore ha innanzitutto respinto l’idea di una partita semplice, sottolineando l’equilibrio mostrato nel primo tempo: «Non ho mai pensato che sarebbe stata una partita facile. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata. Petito poteva portarci in vantaggio, ma la palla gli è rimbalzata male e ha tirato alto. Noi abbiamo preparato bene la partita e i ragazzi l’hanno interpretata bene».

Auteri ha individuato nei primi minuti della ripresa il momento migliore del Foggia: «Mi sono piaciuti molto i primi 15 minuti del secondo tempo. Poi ho dovuto sostituire qualcuno che era stanco o era stato ammonito. I cambi ci hanno costretto a gestire la partita, però non abbiamo mai rinunciato».

Proprio nella ripresa i rossoneri sono riusciti a sbloccare il risultato con Ravasio, prima di contenere la reazione degli avversari e trovare il raddoppio con Petito in pieno recupero.

Il tecnico ha quindi analizzato le difficoltà incontrate sul terreno di gioco: «Su un campo non semplice la partita diventa più sporca. Queste gare sporche capitano in Serie C. Abbiamo abusato di qualche palla profonda nel cercare subito i due attaccanti, che nel primo tempo non sempre si sono mossi bene».

La squadra, secondo Auteri, è però riuscita a correggere alcuni aspetti dopo l’intervallo: «Nei primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo giocato meglio».

Un cambio di ritmo che ha consentito al Foggia di aumentare la propria pericolosità e trovare la rete del vantaggio. Tra gli elementi maggiormente apprezzati dall’allenatore c’è stata anche la capacità di adattarsi alle esigenze della gara: «Non abbiamo mai rinunciato e ci siamo difesi bene, anche quando siamo stati costretti a mettere in campo giocatori meno tecnici ma con maggiori doti fisiche».

Per Auteri, dunque, la vittoria è arrivata attraverso qualità tecnica, compattezza, sacrificio e capacità di soffrire, elementi fondamentali per affrontare le diverse situazioni che possono presentarsi nel campionato di Serie C.

In chiusura, l’allenatore ha invitato la squadra a mantenere equilibrio e concentrazione, senza farsi condizionare dall’entusiasmo per i tre punti: «Abbiamo creato situazioni importanti anche in una partita così. Limitiamoci ad analizzare le prestazioni. Siamo contenti, ma continuiamo a lavorare».

Infine, la metafora scelta da Auteri per descrivere l’atteggiamento che dovrà accompagnare il Foggia nel prosieguo della stagione: «Dobbiamo saper indossare sia l’abito da cerimonia che quello da lavoro».

Un concetto che sintetizza la necessità per i rossoneri di saper alternare qualità e gioco a concretezza, sacrificio e capacità di lottare su ogni pallone, adattandosi alle differenti caratteristiche delle partite.

Lo riporta foggiagol.it.

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