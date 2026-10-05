Bari Vecchia, un bene confiscato alla mafia diventa la casa dell’associazione Michele Fazio

BARI, 5 ottobre 2026 — Un tempo ospitava gli incontri della criminalità organizzata. Da oggi apre le porte al quartiere, ai giovani e alle iniziative dell’antimafia sociale. Il locale di strada dei Gesuiti 15, nel cuore di Bari Vecchia, è la nuova sede dell’associazione intitolata a Michele Fazio, il quindicenne vittima innocente di un agguato mafioso il 12 luglio 2001.

L’inaugurazione, avvenuta nel pomeriggio, segna il ritorno alla vita di un bene confiscato alla mafia e rimasto a lungo inutilizzato. Di proprietà del Comune e affidato al circolo Arci Libera, lo spazio sarà gestito insieme a Pinuccio e Lella Fazio. Da venticinque anni i genitori di Michele portano nelle scuole e nelle piazze di tutta Italia la testimonianza del figlio e il loro impegno contro la criminalità organizzata.

La nuova sede darà a quel lavoro un punto di riferimento stabile nel quartiere in cui Michele fu ucciso. Un lungo tavolo, le sedie e il suo ritratto accoglieranno chi entrerà: qui si potranno leggere i giornali, guardare la televisione e partecipare ad attività rivolte tanto ai ragazzi quanto agli anziani. La memoria si intreccerà così con la vita quotidiana, attraverso occasioni di incontro e partecipazione.

«Il nostro impegno è cercare di riprenderci il nostro quartiere, di non lasciarlo nelle mani delle mafie», ha spiegato Pinuccio Fazio. Alla magistratura e alle forze dell’ordine spetta il compito di sconfiggere le organizzazioni criminali; l’associazione lavorerà sul terreno sociale, per ricostruire legami e offrire prospettive ai più giovani. «Il nostro impegno è quello di salvare le nuove generazioni», ha ribadito.

Al taglio del nastro erano presenti la vicesindaca Giovanna Iacovone, l’assessore comunale alla Legalità Nicola Grasso, il legale della famiglia Michele Laforgia, il questore Annino Gargano e don Angelo Cassano di Libera.

Tra i momenti più commoventi, l’arrivo di Porzia Petrone, sorella di Benedetto “Benny” Petrone, ucciso a Bari Vecchia nel novembre 1977 durante un agguato fascista. La sua presenza ha affiancato alla memoria di Michele quella di un’altra giovane vita spezzata dalla violenza nello stesso quartiere.

L’apertura di strada dei Gesuiti restituisce alla comunità un luogo sottratto ai clan e rende concreto l’impegno dei Fazio: abitare il quartiere, coinvolgere le persone, impedire che l’indifferenza lasci spazio alla criminalità.

A chiudere l’inaugurazione sono state le parole di Lella Fazio, un invito alla responsabilità rivolto a tutti: «Non dite mai che non sono fatti nostri». Lo riporta l’Ansa Puglia.