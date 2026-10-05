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TRAGEDIA Bisceglie, investe e uccide una 79enne e fugge: rintracciato il presunto pirata della strada

I carabinieri hanno rintracciato un 50enne, ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso

Bisceglie, investe e uccide una 79enne e fugge: rintracciato il presunto pirata della strada

ph RaiNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Bisceglie // Cronaca //

È stato rintracciato dai carabinieri l’automobilista che nella serata di domenica ha investito e ucciso una donna di 79 anni alla periferia di Bisceglie, nel nord Barese. Dopo l’impatto, l’uomo si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

La tragedia si è consumata nella zona di Santa Croce, lungo la strada che collega Bisceglie a Corato. La vittima, una professoressa in pensione, stava raggiungendo una villa quando è stata travolta dall’auto.

La vittima trascinata per alcuni metri

L’impatto è stato particolarmente violento. La 79enne sarebbe stata trascinata per alcuni metri prima che l’automobilista si allontanasse.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

Subito dopo l’incidente sono scattate le indagini dei carabinieri, impegnati nell’individuazione del veicolo e del conducente.

Rintracciato un 50enne

Gli investigatori sono riusciti prima a individuare l’automobile coinvolta nell’investimento e successivamente a risalire al suo conducente, un uomo di circa 50 anni.

Nei suoi confronti vengono contestati, al momento, i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo è stato sottoposto agli accertamenti necessari per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

La sua posizione resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore potrebbe essere valutata l’adozione di un eventuale provvedimento cautelare.

Auto sequestrata

La vettura individuata dai carabinieri è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta agli accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire ogni fase della tragedia, dall’impatto alla fuga dell’automobilista, per chiarire le responsabilità e verificare le circostanze che hanno portato alla morte della 79enne.

La comunità di Bisceglie è sotto choc per la tragedia, avvenuta lungo una strada particolarmente frequentata e costata la vita a una donna che stava semplicemente raggiungendo una villa nella zona.

Lo riporta l’ANSA

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