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FOGGIA INCORONATA Borgo Incoronata, al via i lavori su strade e marciapiedi

Sono partiti a Borgo Incoronata i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi previsti dall’Accordo quadro per la Zona C

Borgo Incoronata

Borgo Incoronata, al via i lavori su strade e marciapiedi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

Sono partiti a Borgo Incoronata i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi previsti dall’Accordo quadro per la Zona C, che comprende la viabilità extraurbana e le borgate del territorio comunale di Foggia.

L’apertura del cantiere dà il via alla fase operativa di un intervento atteso da tempo dai residenti e destinato a migliorare sicurezza, funzionalità e decoro urbano.

Le prime opere riguardano la viabilità perimetrale di Borgo Incoronata, a partire dalla strada che rappresenta la prima traversa sulla destra per chi arriva dalla complanare della Strada Statale 16. Si tratta di una carreggiata che per anni è rimasta senza pavimentazione, con un fondo sterrato e condizioni di incompletezza.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 1.000 metri quadrati di nuova pavimentazione stradale, per una lunghezza di circa 180 metri e una larghezza di 5,50 metri. Sul lato degli edifici verrà realizzato un nuovo marciapiede, mentre sul lato opposto sarà preservato e valorizzato il filare alberato già presente.

Successivamente il cantiere si sposterà anche sul tratto centrale di via Don Orione, principale asse commerciale e di servizio del borgo. Qui è previsto il rifacimento della pavimentazione attraverso la fresatura del manto esistente e la successiva posa del nuovo asfalto, per una superficie di circa 2.000 metri quadrati e una lunghezza di circa 200 metri.

L’intervento comprende anche la riqualificazione delle aree di fermata del trasporto pubblico locale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la riorganizzazione degli stalli di sosta, compresi quelli destinati alle persone con disabilità.

Previsto inoltre il rifacimento della segnaletica in corrispondenza di quattro nuovi attraversamenti pedonali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e migliorare la mobilità all’interno del borgo.

Nel complesso saranno realizzati oltre 3.000 metri quadrati di nuova pavimentazione stradale, insieme a una serie di interventi dedicati all’accessibilità, alla mobilità pedonale e alla qualità dello spazio pubblico.

“Oggi non annunciamo semplicemente l’apertura di un cantiere: continuiamo a dare una risposta concreta a problemi che per troppo tempo sono rimasti senza soluzione – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Borgo Incoronata entra a pieno titolo nel programma di manutenzione straordinaria che stiamo portando avanti in tutta Foggia. La nostra idea di città non si ferma alle strade del centro: ogni volta che arriviamo in un quartiere, in una borgata o in una realtà periferica, vogliamo lasciare opere, sicurezza, decoro e servizi migliori. È così che, intervento dopo intervento, stiamo ricucendo il territorio e restituendo ai cittadini spazi pubblici più dignitosi, accessibili e funzionali.”

“La partenza dei lavori a Borgo Incoronata dimostra concretamente che la programmazione si sta trasformando in cantieri e che le criticità che abbiamo trovato sul territorio possono essere affrontate e progressivamente risolte – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso -. Qui interveniamo su una viabilità che attendeva da anni una sistemazione, ma soprattutto costruiamo un nuovo pezzo di qualità urbana: una strada finalmente pavimentata, marciapiedi, attraversamenti, fermate del trasporto pubblico, segnaletica e sicurezza. È questa la rigenerazione che intendiamo portare avanti: concreta, visibile e capace di arrivare dove per troppo tempo gli interventi si sono fermati. Ogni cantiere che apriamo è un problema in meno da lasciare alle future generazioni”.

I lavori a Borgo Incoronata proseguiranno per alcune settimane, con conclusione prevista entro ottobre. Successivamente la programmazione dell’Accordo quadro Zona C interesserà Borgo Segezia, dove è previsto il rifacimento della pavimentazione pedonale nell’area della piazza centrale, insieme agli interventi per l’accessibilità e alla riqualificazione della scalinata di ingresso della succursale della scuola Dante Alighieri.

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