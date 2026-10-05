Da oggi, lunedì 5 ottobre, cambia il quadro fiscale sui carburanti. Scade infatti lo sconto di 6,1 centesimi di euro al litro sulle accise del gasolio, misura introdotta per contenere l’impatto del caro-carburanti. Al suo posto torna a operare il meccanismo delle accise mobili, che potrebbe determinare nuovi aumenti dei prezzi del diesel nei prossimi giorni.

A evidenziare il possibile effetto sui listini è il Codacons, che monitora quotidianamente l’andamento dei prezzi dei carburanti sul territorio nazionale. La situazione, tuttavia, è resa meno pesante dai ribassi registrati nell’ultima settimana, anche grazie alle iniziative messe in campo da alcune compagnie petrolifere, tra sconti e forme di contenimento dei prezzi.

Benzina e gasolio, i prezzi sono scesi nell’ultima settimana

Secondo le rilevazioni del Codacons, nell’arco di sette giorni il prezzo medio della benzina sulla rete ordinaria è diminuito di circa 11 centesimi al litro. Per un’automobile con un serbatoio da 50 litri, il calo si traduce in un risparmio di circa 5,50 euro a pieno.

Ancora più marcata la riduzione registrata per il gasolio: il prezzo medio è sceso di circa 13,3 centesimi al litro, con un risparmio potenziale di 6,65 euro per un rifornimento da 50 litri.

Un andamento che potrebbe però essere parzialmente ridimensionato dalla fine dello sconto fiscale sul diesel. L’effetto concreto dipenderà dall’andamento dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi e dalla capacità del meccanismo delle accise mobili di compensare eventuali aumenti.

Il peso del caro-carburanti sui bilanci degli italiani

Sul fronte della spesa complessiva, i numeri fotografano un quadro particolarmente pesante. Secondo Adusbef, nei sei mesi compresi tra marzo e agosto 2026 gli automobilisti italiani avrebbero speso complessivamente circa 30 miliardi di euro per rifornimenti di benzina e gasolio sulla rete stradale e autostradale, escludendo l’extra-rete.

Nello stesso periodo del 2025 la spesa si era fermata a circa 25,3 miliardi di euro. La differenza, pari a circa 4,7 miliardi, rappresenta secondo l’associazione il maggiore esborso sostenuto dagli automobilisti in conseguenza del forte aumento dei prezzi dei carburanti.

Particolarmente significativo il dato relativo ai mesi estivi. Tra luglio e agosto 2026 la spesa per benzina e gasolio ha raggiunto 10,6 miliardi di euro, circa 1,75 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Accise e gettito fiscale

Nonostante l’aumento della spesa sostenuta dagli automobilisti, le entrate per l’Erario nel bimestre luglio-agosto sono rimaste sostanzialmente stabili: 5,2 miliardi di euro nel 2026, contro i 5,1 miliardi registrati nello stesso periodo del 2025.

Un risultato legato anche al riordino delle accise e alle misure adottate per contenere il prezzo del gasolio. Secondo i dati citati da Adusbef, il peso complessivo di Iva e accise sul diesel sarebbe passato da circa il 57% del prezzo finale nel 2025 al 43% nell’agosto 2026.

La protesta dei settori produttivi

Il caro-gasolio non pesa soltanto sulle famiglie e sugli automobilisti. A risentire dell’aumento dei costi sono anche numerose categorie produttive, a partire dal settore della pesca.

A Lampedusa, ad esempio, resta alta la tensione tra i pescatori, con i pescherecci fermi in banchina e gli striscioni di protesta contro il costo del carburante.

La fine dello sconto sul gasolio aggiunge dunque un nuovo elemento di incertezza in un mercato che continua a risentire delle tensioni internazionali. Per gli automobilisti, l’attenzione resta ora concentrata sull’andamento dei listini nelle prossime settimane: i ribassi registrati negli ultimi giorni potrebbero infatti contribuire ad assorbire almeno in parte l’effetto della fine dello sconto, ma il rischio di nuovi rincari resta concreto.

Lo riporta Leggo.it