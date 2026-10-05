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Home // Attualità // Carceri in Puglia, il 95% delle detenute si sente triste

CARCERI PUGLIA Carceri in Puglia, il 95% delle detenute si sente triste

Il 65% si percepisce depressa e il 25% riferisce di essersi deliberatamente procurata del male durante la detenzione

Detenuta

Carceri in Puglia, il 95% delle detenute si sente triste - Fonte Immagine: redattoresociale.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2026
Attualità // Regione-Territorio //

Il 95% delle detenute coinvolte nella ricerca dichiara di sentirsi talvolta triste, mentre il 65% si percepisce depressa e il 25% riferisce di essersi deliberatamente procurata del male durante la detenzione. Sono alcuni dei dati emersi dallo studio “Il corpo della donna e il carcere”, realizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl di Taranto nell’ambito del progetto “Donne che contano i giorni”.

La ricerca ha coinvolto volontariamente 64 detenute di età compresa tra 25 e 71 anni, ospitate negli istituti penitenziari di Taranto, Lecce e Trani.

Dallo studio emerge inoltre che l’85% delle donne è madre e che la stessa percentuale ha riscontrato cambiamenti nel proprio corpo durante la detenzione. Tra le principali modificazioni vengono indicate variazioni di peso, irregolarità del ciclo mestruale e disturbi gastrointestinali.

Il 70% delle partecipanti dichiara di avere malattie diagnosticate, mentre tra le donne con problematiche legate al consumo di sostanze i dati risultano ancora più significativi.

In questo gruppo, il 100% riferisce difficoltà ad addormentarsi, il 42% racconta episodi di autolesionismo durante l’ultima detenzione e l’85% dichiara di assumere regolarmente farmaci prescritti. Il 42% riferisce inoltre di aver vissuto esperienze traumatiche legate alla sfera sessuale.

Sul fronte della prevenzione è stata avviata, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto, l’iniziativa “Vis à vis. Promozione e prevenzione integrata della salute nella popolazione femminile detenuta”. Il progetto prevede interventi dedicati a stili di vita, dipendenze, comportamenti a rischio, malattie croniche e infettive, oltre a vaccinazioni e screening oncologici.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore della cervice uterina. Ventcinque detenute hanno effettuato il Pap test e, in quattro casi, sono state rilevate alterazioni già valutate ad “alto rischio”. Tre di queste riguardavano donne con Disturbo da Uso di Sostanze.

I risultati completi della ricerca sono stati raccolti nel libro “Donne che contano i giorni”, pubblicato da Altrimedia Edizioni. I proventi delle vendite saranno destinati ad Antigone Puglia, per sostenere nuove iniziative dedicate alla condizione delle donne detenute.

Lo riporta ansa.it.

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