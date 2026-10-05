Caro gasolio, Castronuovo: “Servono regole certe, automatiche e rispettate” - Fonte Immagine: cosmopolis.media

Il caro gasolio sta mettendo sotto pressione le imprese di autotrasporto, alimentando una situazione di forte tensione tra gli operatori del settore. A lanciare l’allarme è Casartigiani Puglia, che chiede interventi immediati per contenere i costi e garantire maggiore liquidità alle aziende.

L’associazione individua quattro priorità: il costo del carburante, i tempi di pagamento, l’applicazione automatica del fuel surcharge e controlli più efficaci nei confronti della committenza. Il timore è che una crisi sempre più pesante delle imprese di autotrasporto possa ripercuotersi sull’intero sistema produttivo e distributivo.

«Non vogliamo alimentare contrapposizioni – spiega il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia Stefano Castronuovo – ma sarebbe un grave errore sottovalutare ciò che sta accadendo. È il momento della responsabilità, ma soprattutto delle risposte concrete. Non basta chiedere sacrifici alle imprese: servono regole certe, automatiche e rispettate».

Secondo Casartigiani Puglia, è necessario intervenire contemporaneamente sull’emergenza legata al caro carburante e sulle regole strutturali che disciplinano il rapporto tra imprese di autotrasporto e committenti.

Sul fronte del gasolio, l’associazione sollecita il Governo italiano a proseguire l’azione anche in sede europea, sostenendo misure straordinarie per contenere i prezzi dell’energia e dei carburanti.

Un altro nodo riguarda i tempi di pagamento. Per Casartigiani servono norme più certe affinché gli autotrasportatori possano ricevere i propri corrispettivi entro un massimo di 30 giorni, evitando che siano soprattutto le imprese più piccole a dover sostenere finanziariamente il resto della filiera attraverso tempi di attesa troppo lunghi.

Particolare attenzione viene inoltre riservata al fuel surcharge, che secondo l’associazione dovrebbe essere applicato in modo effettivo e automatico. L’obiettivo è fare in modo che gli aumenti del carburante si traducano tempestivamente in un adeguamento dei compensi riconosciuti per il trasporto.

Per garantire il rispetto delle regole, Casartigiani Puglia chiede anche controlli più incisivi e un sistema sanzionatorio realmente deterrente nei confronti dei committenti che non riconoscono gli adeguamenti dovuti o non rispettano gli obblighi previsti.

«Il nostro obiettivo – asserisce Castronuovo – è evitare che si arrivi a un punto di rottura. Vogliamo che prevalgano il confronto e le soluzioni, ma non possiamo chiedere alle nostre imprese di sopportare indefinitamente una situazione che rischia di diventare insostenibile. Casartigiani Puglia continuerà fino all’ultimo a percorrere la strada del confronto istituzionale, chiedendo al Governo interventi tempestivi e soluzioni concrete».

Casartigiani ribadisce infine il proprio sostegno alle imprese del comparto, sottolineando il rischio che il crescente malessere possa trasformarsi in iniziative spontanee di protesta.

Di fronte a una situazione che l’associazione considera sempre più difficile, Casartigiani Puglia assicura quindi che continuerà a sostenere gli autotrasportatori e a chiedere alle istituzioni interventi capaci di affrontare sia l’emergenza del caro carburante sia le criticità strutturali che gravano sul settore.