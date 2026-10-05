Il Fisco intensifica i controlli sugli immobili non censiti al Catasto. Sono circa 20mila le lettere di compliance già inviate o in programma entro la fine del 2026 per invitare i proprietari a verificare e, quando necessario, regolarizzare fabbricati che non risultano nelle banche dati catastali.

L’attività di ricognizione viene condotta dall’Agenzia delle Entrate attraverso la combinazione di cartografia digitale, immagini aeree e strumenti di analisi basati anche sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è individuare eventuali differenze tra gli immobili effettivamente presenti sul territorio e quelli registrati negli archivi.

Nel mirino ci sono innanzitutto le cosiddette “case fantasma”, ovvero costruzioni completamente assenti dalle banche dati catastali. Ma le verifiche possono far emergere anche ampliamenti, nuovi piani, box, depositi, pertinenze o altre modifiche che non siano state comunicate o correttamente registrate.

Il sistema parte dalla sovrapposizione della cartografia catastale con le ortofoto, comprese quelle messe a disposizione dall’Agea. Gli algoritmi consentono di individuare automaticamente possibili anomalie tra ciò che appare nelle immagini e le informazioni presenti negli archivi.

La segnalazione prodotta dall’algoritmo, tuttavia, non equivale a un accertamento. Le eventuali anomalie devono infatti essere esaminate e verificate dagli uffici competenti. L’utilizzo di algoritmi per la fotointerpretazione del territorio è già previsto nella documentazione ufficiale dello Stato.

La mappatura nazionale è ormai in fase avanzata. Secondo gli ultimi dati disponibili, le attività sono state completate in 95 province e avviate in altre quattro, portando la copertura a circa il 96% del territorio italiano. L’obiettivo è concludere la ricognizione entro la fine del 2026.

Le prime 20mila comunicazioni riguardano soprattutto le situazioni considerate più evidenti, vale a dire i casi in cui un fabbricato individuato nelle immagini non trova alcuna corrispondenza negli archivi catastali.

La lettera di compliance non è una cartella esattoriale e non comporta automaticamente una sanzione. Si tratta di una comunicazione attraverso la quale viene segnalata al contribuente una possibile anomalia, consentendogli di verificare la propria posizione, procedere eventualmente all’aggiornamento catastale oppure fornire gli elementi necessari a chiarire la situazione.

Il Catasto svolge infatti un ruolo centrale sul piano fiscale: dalla classificazione degli immobili e dalle relative rendite dipendono diversi tributi e adempimenti. Un fabbricato mai censito, oppure un immobile la cui consistenza non sia stata aggiornata, può determinare una rappresentazione non corretta del patrimonio immobiliare e della relativa base imponibile.

È però fondamentale distinguere la regolarizzazione catastale dalla regolarità edilizia. L’aggiornamento degli archivi fiscali non sana un eventuale abuso edilizio. Un immobile può essere correttamente registrato al Catasto e, allo stesso tempo, risultare irregolare dal punto di vista urbanistico.

Parallelamente prosegue un secondo fronte di verifiche, rivolto agli immobili interessati da interventi finanziati con bonus edilizi, compreso il Superbonus, per i quali potrebbe non essere stato effettuato il necessario aggiornamento catastale.

Nel secondo trimestre del 2026 sono state inviate comunicazioni di compliance relative a circa 21.600 immobili interessati da interventi di efficientamento energetico o miglioramento strutturale finanziati, in tutto o in parte, con risorse pubbliche a partire dal 2019.

Le due campagne puntano dunque a ridurre la distanza tra gli immobili realmente presenti sul territorio e quelli rappresentati nelle banche dati pubbliche. La novità rispetto alle precedenti attività di controllo riguarda soprattutto gli strumenti utilizzati: immagini aeree, archivi digitali e sistemi di analisi automatizzata permettono di individuare con maggiore precisione le situazioni che necessitano di ulteriori verifiche.

Per i proprietari diventa quindi sempre più importante controllare che lo stato effettivo dell’immobile corrisponda a quanto registrato al Catasto, soprattutto dopo ampliamenti, ristrutturazioni o altre modifiche rilevanti.

Lo riporta lanuovasardegna.it.